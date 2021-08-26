НАЗК виявило у декларації посадовця невідповідність статків на 37,5 млн гривень

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК.

Порушення виявили у декларації колишнього начальника Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганській області.

Різниця між набутими активами та законним доходом склала понад 37,5 млн гривень.

Так, чиновник кілька років поспіль вказував у декларації, що володіє понад 7 млн гривень. Накопичення дружини в жодній із декларацій вказані не були.

Під час повної перевірки декларації НАЗК виявило, що дружина посадовця надала валютну позику третій особі у розмірі, що перевищує збереження сім'ї в майже 7 разів - 1,6 млн доларів США (близько 45 млн гривень на момент укладання договору).

Декларант зазначив, що не знав про ці кошти, тому і не вказував їх у декларації.

Натомість, під час перевірки було виявлено посвідчену нотаріусом заяву, яку підписав декларант, де він дає згоду дружині на передачу в позику 1,6 млн доларів. У заяві стверджується, що ця позика була попередньо обговорена і відповідає їх спільному інтересу.

Також у поясненнях посадовець додав, що дружина кілька років поспіль отримувала гроші від свого батька та накопичила цю суму. Проте, згідно з відомостями Державного реєстру платників податків, офіційний прибуток батька з 1998 року по 2019 рік становив лише близько 4 тисяч гривень.

За незаконне збагачення передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.