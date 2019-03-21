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НАЗК внесло припис Луценку

Новини » Суспільство    21.03.2019 - 10:17
НАЗК внесло припис Луценку
Фото: НАЗК (УНІАН)

Також НАЗК внесло приписи голові Держкомтелерадіо та голові НКЦПФР

Національно агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло приписи генеральному прокурору Юрію Луценку, голові Держкомтелерадіо Олегу Наливайка та голові Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тимуру Хромаєву. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК.

Зокрема, внесено припис Луценку щодо усунення порушень вимог ЗУ "Про запобігання корупції" шляхом повідомлення НАЗК про 37 випадків неподання або несвоєчасного подання декларацій 36 суб'єктами декларування, які працюють або працювали в ГПУ.

Внесено припис Хромаеву про порушення вимог антикорупційного законодавства щодо проведення службового розслідування з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню посадовими особами апарату НКЦПРФР правопорушень, пов'язаних з корупцією, зокрема порушення вимог ч. 1 ст. 56, ч. 1 і 2 ст. 58 ЗУ.

Також внесено припис Наливайко щодо усунення порушень вимог ЗУ шляхом повідомлення про 17 випадків неподання або несвоєчасного подання декларацій 15 суб'єктами декларування, які працюють або працювали в Держкомтелерадіо.

Нагадаємо, раніше Національне агентство з питань запобігання корупції прийняло рішення про початок проведення повних перевірок наступних 100 декларацій топ-чиновників. НАЗК перевірить декларації 25 суддів, заступників міністрів, керівників відомств та їх заступників, посадових осіб ДФС, голів ОДА, обласних та міських рад.

Раніше відомство повідомляло, що не може встановлювати ознаки незаконного збагачення в 500 деклараціях через скасування Конституційним судом статті про незаконне збагачення.

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