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В НАЗК пояснили критику нового закону про декларування

Україна, Понеділок 07 грудня 2020 23:45
В НАЗК пояснили критику нового закону про декларування
Фото: Олександр Новіков (РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков пояснив, чому агентство проти нового законопроекту про відповідальність за недостовірне декларування. За його словами, Національне антикорупційне бюро в такому разі перетвориться на орган, який розслідує кримінальні проступки, а не злочини.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

НАЗК зокрема звернулось до президента з проханням накласти вето на цей законопроект.

"Нас не влаштовує цей законопроект тому, що НАБУ розслідує 10-ту частину проваджень про недостовірне декларування і відповідно НАБУ перетворюється на орган, який розслідує кримінальні проступки, тому ніяких посадок від нього чекати не доводиться", - сказав Новіков.

4 грудня Верховна Рада підтримала повернення відповідальності за недостовірне декларування. Депутати схвалили законопроект 4460-д, який був компромісним та передбачає пом'якшення відповідальності.

Після чого Новіков закликав президента Володимира Зеленського ветувати ухвалений сьогодні закон 4460-д про відповідальність за брехню в деклараціях. Новіков надіслав президенту відповідного листа.

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