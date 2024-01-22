Нападающий "Миннесоты" с хет-триком возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

Россиянин приложился к выездной победе над "Каролиной" (5:2). Он забросил по шайбе в каждом из трех периодов встречи.

Команды обменялись голами в стартовой 20-минутке. За "Харрикейнз" отличился Нечас, а сравнял счет Капризов – после дальнего броска Голигоски он удачно подставил клюшку. А на старте второго периода россиянин в затяжной атаке "Уайлд" классно бросил из центральной зоны.

В начале финального игрового отрезка "Каролина" усилиями Бантинга последний раз сравняла счет. Далее забивали только хоккеисты "Миннесоты". Вывел гостей вперед Эк Эриксон, а Капризов и Миддлтон расписались в пустых воротах "Харрикейнз".

В тройку звезд вечера также попали центрфорвард "Нью-Йорк Айлендерс" Бо Хорват и вратарь "Детройта" Алекс Лайон. Первый оформил победную шайбу в противостоянии с Далласом (3:2 ОТ). Голкипер совершил 27 сэйвов в поединке с "Тампой-Бэй" (2:1).

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