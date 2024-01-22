Нападающий "Миннесоты" с хет-триком возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео
Обозреватели Национальной хоккейной лиги выбрали вингера "Миннесоты Уайлд" Кирилла Капризова лучшим исполнителем игрового дня регулярного чемпионата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.
Россиянин приложился к выездной победе над "Каролиной" (5:2). Он забросил по шайбе в каждом из трех периодов встречи.
Команды обменялись голами в стартовой 20-минутке. За "Харрикейнз" отличился Нечас, а сравнял счет Капризов – после дальнего броска Голигоски он удачно подставил клюшку. А на старте второго периода россиянин в затяжной атаке "Уайлд" классно бросил из центральной зоны.
В начале финального игрового отрезка "Каролина" усилиями Бантинга последний раз сравняла счет. Далее забивали только хоккеисты "Миннесоты". Вывел гостей вперед Эк Эриксон, а Капризов и Миддлтон расписались в пустых воротах "Харрикейнз".
В тройку звезд вечера также попали центрфорвард "Нью-Йорк Айлендерс" Бо Хорват и вратарь "Детройта" Алекс Лайон. Первый оформил победную шайбу в противостоянии с Далласом (3:2 ОТ). Голкипер совершил 27 сэйвов в поединке с "Тампой-Бэй" (2:1).
Все результаты вечера в НХЛ:
К слову, накануне вингер "Бостона" Хайнен возглавил хит-парад звезд с тремя шайбами "Монреалю".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.