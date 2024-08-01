Нападение на сотрудника ТЦК в Ворохте: в прокуратуре рассказали, что грозит фигурантам

Группе мужчин, которые в июле в Ворохте на Прикарпатье совершили нападение на сотрудника Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), было сообщено о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ивано-Франковскую областную прокуратуру .

Отмечается, что четырем фигурантам сообщено о подозрении в совершении хулиганства в отношении военнослужащего (ч. 2 ст. 296 УК Украины).

Как рассказали в прокуратуре, следствием было установлено, что подозреваемые 4 июля в поселке Ворохта побили военнослужащего Верховинского районного ТЦК, который был при исполнении служебных обязанностей.

"Во время конфликта местные мужчины призывного возраста нанесли военнослужащему РТЦК и СП несколько ударов по голове и телу, причинив телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга и другие", - говорится в сообщении облпрокуратуры.

Кроме того, фигуранты дела также повредили автомобиль, которым пользовался потерпевший.

В пресс-службе полиции Ивано-Франковской области уточнили, что в результате потасовки 47-летнему военнослужащему были нанесены несколько ударов в лицо. Также нападавшие применили перечный баллончик, пострадавший получил химический ожог.

Что грозит фигурантам

"За указанное правонарушение мужчинам грозит ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы сроком до четырех лет", - передали в Ивано-Франковской облпрокуратуре.

Сейчас решается вопрос об избрании по четырем подозреваемым мерам, а также - по оглашению подозрения другим фигурантам, говорится в публикации.

Как рассказали в полиции Ивано-Франковской области, правонарушители - 1984, 1987, 1995 и 2004 годов рождения.

"Все они местные жители, ранее не судимые... Следствие продолжается. Процессуальное руководство по делу осуществляет Ивано-Франковская областная прокуратура", - добавили в правоохранительных органах.

Что предшествовало

Напомним, 4 июля стало известно, что в Ворохте возникла стычка между группой местных жителей и сотрудниками ТЦК из-за блокпоста, установленного на въезде в поселок для проверки документов у граждан.

Конфликт перерос в нападение на военного - сотрудника военкомата. После инцидента военные решили убрать блокпост, но проверку документов продолжили.

Позже в полиции рассказали, что из-за данного конфликта в Ворохте были начаті два уголовных производства: ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) и ч. 1 ст. 114 - 1 (Препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины) УК.