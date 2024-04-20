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Нападение на полицию в Винницкой области: 28-я ОМБр заявила, что ее бойцы не причастны

Винницкая область, Суббота 20 апреля 2024 13:01
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Нападение на полицию в Винницкой области: 28-я ОМБр заявила, что ее бойцы не причастны Фото: 8-я ОМБр заявила, что ее бойцы не причастны к нападению на полицию в Винницкой области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Бойцы 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода не причастны к нападению на полицейских в Винницкой области.

Об этом заявили в пресс-службе бригады, сообщает РБК-Украина со ссылкой на 28 ОМБр в Facebook.

"По трагическому инциденту с гибелью полицейского, который произошел в селе Флорине Винницкой области сегодня ночью. Два разыскиваемых лица не являются военнослужащими 28 ОМБр", - говорится в сообщении.

Силы обороны юга Украины также сообщили о непричастности бойцов указанной бригады к нападению. Отмечается, что подозреваемые уже больше года не являются военными 28 ОМБр.

"Дополнительно отметим, что подозреваемые в совершении преступления лица, уже более года не имеющие отношения к 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода. Мы прилагаем все усилия, чтобы способствовать расследованию этого случая и обеспечить справедливость", - говорится в заявлении.

Расстрел полиции в Винницкой области

В ночь на 20 апреля неизвестные расстреляли двух полицейских в Винницкой области.

Как сообщают правоохранительные органы, в Гайсинском районе Винницкой области сотрудники полиции остановили для проверки неизвестный автомобиль. В авто было двое мужчин. Они открыли огонь по полицейским.

От полученных ранений погиб 20-летний полицейский, его напарник ранен.

По данному факту было открыто уголовное производство причастных разыскиваемых.

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