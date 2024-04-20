Нападение на полицию в Винницкой области: 28-я ОМБр заявила, что ее бойцы не причастны

Бойцы 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода не причастны к нападению на полицейских в Винницкой области.

Об этом заявили в пресс-службе бригады, сообщает РБК-Украина со ссылкой на 28 ОМБр в Facebook.

"По трагическому инциденту с гибелью полицейского, который произошел в селе Флорине Винницкой области сегодня ночью. Два разыскиваемых лица не являются военнослужащими 28 ОМБр", - говорится в сообщении.

Силы обороны юга Украины также сообщили о непричастности бойцов указанной бригады к нападению. Отмечается, что подозреваемые уже больше года не являются военными 28 ОМБр.

"Дополнительно отметим, что подозреваемые в совершении преступления лица, уже более года не имеющие отношения к 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода. Мы прилагаем все усилия, чтобы способствовать расследованию этого случая и обеспечить справедливость", - говорится в заявлении.