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Нам необхідно знайти баланс між кліматичними ініціативами та розвитком економіки, - Качка

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Київ, Середа 08 грудня 2021 16:39
Нам необхідно знайти баланс між кліматичними ініціативами та розвитком економіки, - Качка Фото: Україні потрібен баланс між кліматичними ініціативами та розвитком економіки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

На шляху досягнення кліматичних цілей Україні потрібно знайти баланс між ними та розвитком економіки, і захищати свої інтереси.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра економіки, торгового представника України Тараса Качки.

"Перед тим, як говорити про якісь амбіції кліматичні, треба серйозно сприймати наших сусідів. Я думаю, що ЄС, на превеликий жаль, дуже егоїстично, скажімо так, себе поводить. Тому треба захищати свою позицію, відстоювати. І тому ми настільки вороже сприймаємо СВАМ-механізм. Незважаючи на те, що ідея, в принципі, сама по собі непогана", - сказав Качка.

Він наголосив: Україна може допомогти Європейському Союзу досягти цілей декарбонізації, знизити рівень викидів, інтегруючи нашу енергетику, металургію, сільське господарство в систему ЄС та європейську промисловість. Проте нашій країні потрібно чітко розуміти пов’язані з цим небезпеки для власної економіки та знайти механізми для їх мінімізації.

"Нам треба шукати баланс між розвитком економіки та сталістю. І радикалізація цієї дискусії призведе до того, що деякі ініціативи можуть тимчасово не спрацювати. Але, звичайно, ми повинні розвиватися і далі, підтримувати сталий розвиток. Саме тому нам треба перекалібрувати, скажімо, підхід до наших ініціатив кліматичних, включаючи не лише точку зору урядових ініціатив, але й те, як ми це обговорюємо в парламенті, з нашими стейкхолдерами. Тобто, якщо буде уважна політика до сусідів, взаємодія з сусідами, тоді дійсно ви зможете досягти цих кліматичних цілей", - зазначив Качка.

Він також підкреслив: інтереси ЄС захищають насамперед сам Союз, а не торгових партнерів, у тому числі і в питаннях лісівництва - адже, до прикладу, ЄС бореться за те, щоб заліснювати територію, а деревину імпортувати з Європи.

"Я думаю, що ЄС, на превеликий жаль, дуже егоїстично, скажімо так, себе поводить. Тому нам треба захищати свою позицію, відстоювати. І тому ми настільки вороже сприймаємо СБАМ-механізм. Незважаючи на те, що ідея, в принципі, сама по собі непогана", - наголосив Качка.

Раніше координатор Комітету екології та сталого розвитку Європейської Бізнес Асоціації Ольга Бойко підкреслила: екомодернізація в країнах ЄС проводилась за потужної підтримки держав, які надали підприємствам понад 450 млрд євро, а в Україні її хочуть провести виключно за рахунок бізнесу.

Водночас президент Всеукраїнської громадської організації "Жива планета" Світлана Берзіна наголосила: для досягнення поставленої владою України мети щодо зниження викидів СО2 до 35% необхідно надати промисловості держпідтримку для проведення екомодернізації.

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