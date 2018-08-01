Готівковий курс долара в продажу перевищив 27 гривень/долар

Євро подорожчав на 10 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 1 серпня 2018 року, о 12:00 курс долара в продажу у порівнянні з попереднім торговим днем виріс на 12 копійок - до 27,10 гривень за долар, курс купівлі долара підвищився на 10 копійок - до 26,82 гривень за долар. Порівняно з даними 31 липня курс євро в продажу зріс на 10 копійок - до 31,77 гривень за євро.

Курс купівлі долара сьогодні складає 26,30 - 26,96 (26,20 - 26,89 - 31 липня), продажу 26,95 - 27,60 (26,85 - 27,30 - 31 липня) грн за долар. Середній курс купівлі долара складає 26,8282 (26,7272 - 31 липня), продажу - 27,1002 (26,9868 - 31 липня) грн за долар.

Курс купівлі євро становить 30,00 - 31,51 (30,00 - 31,41 - 31 липня), продажу - 31,45 - 32,31 (31,30 - 32,06 - 31 липня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,2420 (31,1419 - 31 липня), продажу - 31,7751 (31,6761 - 31 липня) грн за євро.

Курс купівлі російського рубля складає 2,800 - 4,250 (2,800 - 4,221 - 31 липня), продажу - 4,200 - 5,000 (4,200 - 5,000 - 31 липня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля складає 3,936 (3,927 - 31 липня), продажу 4,348 (4,326 - 31 липня) грн за 10 рублів.