Наявність антитіл не означає повний імунітет від COVID, - МОЗ

Приватні лабораторії пропонують визначити наявність антитіл до COVID-19 перед щепленням нібито для того, щоб зробити висновки щодо свого імунітету. Втім, наявність антитіл не означає, що у людини вже повністю сформований імунітет.

Разом з тим, їхня відсутність не означає, що людина зовсім не захищена, адже антитіла не єдина ланка імунного захисту.

"Наявність антитіл не означає, що у людини вже повністю сформований імунітет до COVID-19", - повідомив Кузін.

За його словами, тест на антитіла показує лише те, що людина хворіла на COVID-19 або щеплена проти нього. Наразі невідомо, яка саме кількість антитіл забезпечує адекватний захист. У багатьох з тих, хто перехворів на COVID-19 взагалі не виявили антитіл.

Не антитілами єдиними

Боротись з інфекцією допомагають й Т-лімфоцити, або Т-клітини. Антитіла в першу чергу не дають вірусу проникнути в клітину. Якщо йому це все ж таки вдасться, то в боротьбу вступають Т-лімфоцити.

Вони допомагають організмові швидко знешкодити заражені вірусом клітини та перемогти хворобу, а також стимулюють створення антитіл.

"На жаль, сам факт того, що ви перехворіли та маєте антитіла, не гарантує того, що ви не інфікуєтеся знову. Втім, якщо після хвороби ви вакцинуєтеся, то це вдвічі покращить ваші шанси не заразитися повторно", - повідомив Кузін.

Він зазначив, що результати тестування на антитіла не є підставою для формування сертифікату про одужання від COVID-19.