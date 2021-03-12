Покарання за сексуальну експлуатацію дітей посилять: Зеленський підписав закон

Цей закон закріплює в українському законодавстві визначення поняття "дитяча порнографія" і встановлює кримінальну відповідальність за вчинення дій сексуального характеру, домагання осіб, які не досягли 16-річного віку, за виготовлення і використання дитячої порнографії, за відвідування або проведення заходів сексуального характеру за участю неповнолітньої особи, а також за залучення дитини до участі в них.

Кримінальне правопорушення, вчинене щодо малолітніх або неповнолітніх, повинно бути розслідуване невідкладно і розглянуте в суді в першу чергу.

Вводиться й особливий механізм захисту дітей, які постраждали від сексуального насильства або стали його свідками.

Покарання за домагання дитини для сексуальних цілей

Каратиметься пропозиція зустрічі від повнолітньої особи, в тому числі з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем або технологій, дитині до 16 років для вчинення відносно неї будь-яких дій сексуального характеру або розпусних дій, якщо після такої пропозиції було скоєно хоча б одну дію, спрямовану на те, щоб така зустріч відбулася.

За це загрожує обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Якщо пропозицію зробили дитині до 16 років для залучення її у виготовленні дитячої порнографії, і якщо після такої пропозиції було скоєно хоча б одну дію, спрямовану на те, щоб така зустріч відбулася, це каратимуть тюрмою на термін від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

За скоєння даного злочину за попередньою змовою групою осіб, або щодо малолітнього, порушнику загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

При цьому під зустріччю слід розуміти, в тому числі проведену з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем або технологій.

Закон також передбачив покарання за отримання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження.