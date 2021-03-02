Найвищій нагороді МЗС України присвоєно ім'я Зленка

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що найвищій нагороді МЗС "За відданість дипломатичній службі" присвоїли ім'я покійного Анатолія Зленка. Він був першим міністром закордонних сил.

За словами Кулеби, завдяки роботі Зленка було закладено "фундамент дипломатії незалежної України".

"Найвища відзнака МЗС України За відданість дипломатичній службі тепер носитиме ім’я Анатолія Зленка. Таке рішення я ухвалив сьогодні, у день, коли ми втратили першого міністра закордонних справ незалежної України, людину, яка все життя була відданою нашій державі та її дипломатії - Анатолія Зленка", - повідомив міністр.

Кулеба також вважає, що перший глава МЗС виховав багатьох українських дипломатів.

1 березня помер Анатолій Зленко - видатний дипломат, політик і перший міністр закордонних справ України. Зленко двічі очолював Міністерство закордонних справ України. Перший період - з 24 серпня 1991 року по 25 серпня 1994 року. Другий - з 2 жовтня 2000-го по 2 вересня 2003 року.