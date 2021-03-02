ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Найвищій нагороді МЗС України присвоєно ім'я Зленка

Новость на русском → Україна, Вівторок 02 березня 2021 00:22
Найвищій нагороді МЗС України присвоєно ім'я Зленка Фото: Анатолій Зленко (Dmytro Kulebа via Facebook)
Автор: Даша Харченко

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що найвищій нагороді МЗС "За відданість дипломатичній службі" присвоїли ім'я покійного Анатолія Зленка. Він був першим міністром закордонних сил.

Про це Кулеба написав у своєму Facebook.

За словами Кулеби, завдяки роботі Зленка було закладено "фундамент дипломатії незалежної України".

"Найвища відзнака МЗС України За відданість дипломатичній службі тепер носитиме ім’я Анатолія Зленка. Таке рішення я ухвалив сьогодні, у день, коли ми втратили першого міністра закордонних справ незалежної України, людину, яка все життя була відданою нашій державі та її дипломатії - Анатолія Зленка", - повідомив міністр.

Кулеба також вважає, що перший глава МЗС виховав багатьох українських дипломатів.

1 березня помер Анатолій Зленко - видатний дипломат, політик і перший міністр закордонних справ України. Зленко двічі очолював Міністерство закордонних справ України. Перший період - з 24 серпня 1991 року по 25 серпня 1994 року. Другий - з 2 жовтня 2000-го по 2 вересня 2003 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство МЗС Дмитро Кулеба
NEWS
США виділять Україні 125 млн доларів військової допомоги
США виділять Україні 125 млн доларів військової допомоги
DAILY
На грані миру. Що відбувається на Донбасі і чи готова Україна до "відповіді Путіна"
Владислав Красінськийзаступник головного редактора На грані миру. Що відбувається на Донбасі і чи готова Україна до "відповіді Путіна"