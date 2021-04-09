ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Найбільша кількість з початку пандемії: у Києві за добу на COVID захворіли 62 медики

Новость на русском → Київ, П'ятниця 09 квітня 2021 12:19
Найбільша кількість з початку пандемії: у Києві за добу на COVID захворіли 62 медики Фото: в Києві за добу COVID захворіли 62 медика (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці за добу на COVID-19 захворіли 62 медики. За його словами, це найбільша кількість хворих медпрацівників з початку пандемії.

Про це Кличко розповів у ході брифінгу.

"Захворіли зокрема і 62 медики. Це найбільша кількість за добу медпрацівників від початку пандемії. До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 156 пацієнтів", - сказав очільник міста.

Нагадаємо, раніше Кличко заявив, що в Києві вже вакцинували від коронавірусу майже 30 тисяч осіб. Влада столиці веде переговори про постачання з різними виробниками сертифікованих препаратів.

Як писало РБК-Україна, депутати Київської міської ради направили звернення до уряду і Міністерства охорони здоров'я щодо використання 12 відомчих лікарень для прийому COVID-хворих киян. Рішення підтримали 102 депутати під час онлайн-засідання.

Відзначимо, раніше лікар-епідеміолог, колишній заступник головного санітарного лікаря Людмила Мухарська заявила, що для стабілізації ситуації з захворюваністю COVID у Києві необхідно до чотирьох тижнів. За умови, що будуть дотримуватися усіх заходів карантину.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Віталий Кличко Київ медики Коронавірус
NEWS
У Києві призупинили набір першокласників до шкіл
У Києві призупинили набір першокласників до шкіл
DAILY
Тариф "Річний". Що буде з цінами на газ для населення в Україні
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Тариф "Річний". Що буде з цінами на газ для населення в Україні