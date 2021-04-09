Найбільша кількість з початку пандемії: у Києві за добу на COVID захворіли 62 медики

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці за добу на COVID-19 захворіли 62 медики. За його словами, це найбільша кількість хворих медпрацівників з початку пандемії.

Про це Кличко розповів у ході брифінгу.

"Захворіли зокрема і 62 медики. Це найбільша кількість за добу медпрацівників від початку пандемії. До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 156 пацієнтів", - сказав очільник міста.

Нагадаємо, раніше Кличко заявив, що в Києві вже вакцинували від коронавірусу майже 30 тисяч осіб. Влада столиці веде переговори про постачання з різними виробниками сертифікованих препаратів.

Як писало РБК-Україна, депутати Київської міської ради направили звернення до уряду і Міністерства охорони здоров'я щодо використання 12 відомчих лікарень для прийому COVID-хворих киян. Рішення підтримали 102 депутати під час онлайн-засідання.

Відзначимо, раніше лікар-епідеміолог, колишній заступник головного санітарного лікаря Людмила Мухарська заявила, що для стабілізації ситуації з захворюваністю COVID у Києві необхідно до чотирьох тижнів. За умови, що будуть дотримуватися усіх заходів карантину.