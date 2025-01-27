Нефтяной ключ к миру? Может ли Трамп обвалить мировые цены для окончания войны в Украине

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что ключ к прекращению войны России против Украины в руках альянса нефтедобывающих стран ОПЕК+. По его мнению, снижение мировых цен ударит по доходам Москвы и заставит Владимира Путина сесть за стол переговоров.

О том, что предлагает Трампа и уговорит ли он Саудовскую Аравию обвалить цены на нефть, - в материале РБК-Украина .

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Трамп просит обвалить цены на нефть: что известно

О намерении надавить на ОПЕК+, чтобы нарастить добычу нефти и снизить цены, Дональд Трамп заявил в четверг на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Если бы цены снизились, война (России против Украины, - ред.) сразу бы закончилась... Они должны были сделать это давно. Они несут большую ответственность, в определенной степени, за то, что происходит", - отметил он, обращаясь ведущему участнику нефтяного альянса Саудовской Аравии.

Заявление Трампа прозвучало после телефонного разговора с наследным саудовским принцем Мухаммедом бин Салманом. Согласно сообщениям, принц пообещал расширить инвестиции и торговлю в течение четырех лет на 600 млрд долларов. Президент США добавил, что попросит довести сумму до 1 трлн.

В пятницу он повторил призыв. "Один из способов быстро остановить (войну, - ред.) - это чтобы ОПЕК перестал зарабатывать так много денег и снизил цены на нефть", - заявил он во время поездки в пострадавшую от урагана Северную Каролину.

Команда Трампа раньше давала понять, что рассматривает цены на нефть как рычаг давления на Путина. Его будущий советник по национальной безопасности Майк Уолц приводил аргумент: если цена опустится ниже 50 долларов за баррель, то Россия станет "бензоколонкой с ядерной бомбой".

Специальный посланник Кит Келлогг, который занимается вопросами прекращения войны, в интервью Fox News признал, что даже помогая Украине победами на поле боя, не вышло бы принудить Путина к миру. По его мнению, выходом может стать снижение цен на нефть до 45 долларов.

Отметим, США и союзники по G7 установили "ценовой потолок" на российскую нефть в 60 долларов. Однако Москве удается поддерживать стабильный поток доходов в основном за счет Китая и Индия, которые скупают нефть со скидками, а в некоторых случаях обходить ограничение.

Украинская сторона давно настаивает на ужесточении мер против российской нефти. И на сигналы Трампа в Киеве реагируют с воодушевлением. Как заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, дальнейшее снижение "ценового потолка" обеспечит путь к глобальной безопасности, и санкционная группа предлагает зафиксировать его на отметке 30 долларов за баррель. Следствием этого станет обвал возможностей Кремля финансировать войну, считает он.

Но давление на ОПЕК+ может оказаться нелегкой задачей, пишет Associated Press. Этот формат появился в 2016 году, когда Россия (и несколько других стран) объединилась с Саудовской Аравией и другими членами картеля ОПЕК. В расширенном альянсе Москва и Эр-Рияд являются ведущими производителями нефти. Появление ОПЕК+ в целом стало ответом на резкое падение цен из-за добычи сланцевой нефти в США. Соединенные Штаты не являются членом ни ОПЕК, ни ОПЕК+.

Как на заявление Трампа реагируют рынок и ОПЕК

После обращения Трампа в Давосе мировые цены снизились. Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate упали ниже отметки 75 долларов за баррель. А эталонная марка Brent опустилась до 78 долларов.

Организация стран-экспортеров (ОПЕК) и ее партнеры по ОПЕК+ в течение многих лет регулируют цены путем ограничения добычи. У группы производителей есть свободные мощности на несколько миллионов баррелей в день, которые они потенциально могут выбросить на рынок. Ранее они договорились постепенно наращивать часть добычи на 2,2 млн барреля в день, начиная с апреля 2025 года.

Высказывания Трампа сдерживают рост цен, который намечался после введения новых санкций США против России уходящей администрацией Джо Байдена. Это привело к тому, что нефть начала пятую подряд убыточную сессию, отчасти вызванную угрозами нового президента США ввести пошлины на товары из Китая, что может ослабить спрос в стране, которая является главным мировым импортером нефти.

"В этом году нефтяные рынки столкнулись с новой переменной - "опционом Трампа" на цены на энергоносители", - цитирует Bloomberg главу отдела макроэкономической торговли Buffalo Bayou Commodities (компания-трейдер в Хьюстоне, США) Фрэнка Монкама.

Что касается представителей картеля, то официальных заявлений пока не много. На форуме в Давосе министр экономики Саудовской Аравии Фейсал аль-Ибрагим заявил, что Эр-Рияд заинтересован в долгосрочной стабильности.

"Позиции королевства и ОПЕК направлены на долгосрочную стабильность рынка, чтобы гарантировать достаточное предложение для растущего спроса, в том числе со стороны США и искусственного интеллекта", - сказал он.

ОПЕК+ говорит, что не ориентируется на текущие цены и имеет свой план повышения добычи с апреля 2025 года. "Я думаю, что это уже соответствует политике смягчения ОПЕК", - ответил один из делегатов группы в комментарии для Reuters.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Ирак настаивают на скорейшем увеличении добычи, поскольку они вложили значительные средства в расширение своих мощностей. Вопрос в том, что страны-производители вряд ли заинтересованы в резком обвале цен. Большинство членов ОПЕК в значительной степени зависят от нефтяных доходов, а их бюджеты сверстаны, отталкиваясь от цены 80 долларов за баррель и выше.

Однако не исключено, что ОПЕК+ пересмотрит свою политику на заседании 3 февраля. Исходя из предыдущей практики, решение о повышении апрельского уровня добычи ожидается примерно в начале марта, пишет Reuters.

Пойдет ли ОПЕК+ на обвал цен ради завершения войны в Украине

Тактика вмешательства в нефтяной рынок - не новая для Трампа. Во время первого президентского срока он неоднократно называл цены высокими и призывал ОПЕК+ снизить их. Однако в марте 2020 года на пике пандемии COVID-19, когда цены были на минимумах за несколько лет, потребовал сократить добычу на 10 млн баррелей в день.

Тогда разногласия между Саудовской Аравией и Россией привели к тому, что обе страны наводнили рынок избытком предложения. В результате в том числе пострадали производители в США, что вызвало череду банкротств, слияний и увольнений. Двухмесячная ценовая война сопровождалась ультиматумами Трампа, и ОПЕК+ договорился сократить добычу, что помогло поднять цены на 20%.

Пока неясно, удовлетворят ли новую просьбу президента США. Если и так, то многое зависит именно от Саудовской Аравии. Эта страна исторически известна тем, что может повышать или сокращать добычу, чтобы разобраться с конкурентами или наказать непокорных членов ОПЕК. Например, в конце 2024 года Эр-Рияд пригрозил, что примет меры из-за превышения квот на добычу такими странами как Ирак и Казахстан.

Эксперт в области нефтяной промышленности и основатель консалтинговой компании Macro-Advisory Крис Уифер, сомневается, что Трамп уговорит саудовцев и других членов ОПЕК увеличить добычу нефти, чтобы оказать давление на Путина из-за Украины.

"Маловероятно, что Саудовская Аравия, ОАЭ или другие захотят участвовать в политическом движении против России. Производители ОПЕК все еще злятся на полное игнорирование со стороны Вашингтона, когда сланцевая революция увеличила экспорт американской сырой нефти, отняв у них долю рынка", - считает он.

С другой стороны, несмотря на то, что в последние годы Саудовская Аравия отдалилась от США, у Трампа сохранились прочные связи с руководством страны. А недовольство другими членами ОПЕК, которые превышают свои квоты, может сыграть на руку Эр-Рияду, допускает главный экономист по климату и сырьевым товарам Capital Economics Дэвид Оксли.

"Это недвусмысленное приглашение Трампа может стать тем прикрытием, которое необходимо Саудовской Аравии, чтобы открыть нефтяные шлюзы", - добавил он.

Публичным давлением на саудовцев и картель новый президент США начинает рискованный гамбит. Например, его предшественник Джо Байден в начале своего срока критиковал нарушение прав человека в Саудовской Аравии, после чего в начале полномасштабной войны России против Украины официальный Эр-Рияд отверг призывы увеличить потоки нефти.

Отвечая на вопрос, почему Трамп может преуспеть там, где провалился Байден, его пресс-секретарь Каролин Ливитт заявила, что предыдущая администрация не реализовала многого из обещанного, а "президент Трамп - человек слова, и все это скоро увидят".

Возможно, Эр-Рияд и другие страны захотят ответить на призывы из Вашингтона, но не сразу, считает управляющий директор исследовательской компании ClearView Energy Partners LLC Кевин Бук. По его словам, все зависит от того, что потребует Трамп и какое давление окажет.

"То, о чем просил Байден, должно было разделить двух крупнейших игроков в ОПЕК+. По сути, это и сейчас на повестке дня. Тогда это было сложно, это будет сложно и сейчас", - добавил он.

При подготовке текста использовались публикации Reuters, Bloomberg и Associated Press.