"Нефтегаз Ойл Трейдинг" возобновил работу уже 81 АЗС Glusco под брендом U.GO

Менее чем через год ООО "Нефтегаз Ойл Трейдинг" превратило неработающие более полутора лет объекты АЗС Glusco в сеть автозаправочных комплексов, которая приносит доход. Общая сумма, которая была привлечена для обеспечения деятельности АЗК - 60 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Как говорится в сообщении, уже возобновлена работа 81 АЗК и 1 нефтебаз. С августа 2022 года и по июль 2023 года было уплачено 289 млн грн обязательных платежей в государственный и местные бюджеты.

В настоящее время задолженность группы компаний Glusco перед "Нафтогазом Ойл Трейдинг" за поставленное на АЗК горючее составляет более 180 млн грн.

"Нефтегаз" также авансировал выплату в 1,55 млн грн Агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА), хотя компания должна была оплатить средства от управления активами только в конце 2023 года.

"Мы будем добросовестно выполнять свои обязательства перед государством и будем делать все возможное, чтобы этот актив работал на его благо. Люди и дальше будут иметь рабочие места, бюджет будет получать налоги, АЗК будут эффективно работать, предлагая украинцам качественное топливо по разумной цене", - отметил директор "Нефтегаз Ойл Трейдинг" Владимир Бычков.

Напомним, правительство передало АЗС Glusco в управление "Нафтогаза" в мае 2022 года. До этого предприятия не работали почти полтора года, деятельность АЗС была остановлена.

Также были накоплены значительные долги по заработной плате перед работниками, по уплате налогов в бюджет, оплате за пользование земельными участками, оплате эксплуатационных расходов, аренде офисных помещений, охране объектов и т.д.