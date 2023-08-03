ua en ru
Чт, 03 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Нефтегаз Ойл Трейдинг" возобновил работу уже 81 АЗС Glusco под брендом U.GO

Новина українською →
Четверг 03 августа 2023 12:32
"Нефтегаз Ойл Трейдинг" возобновил работу уже 81 АЗС Glusco под брендом U.GO Фото: "Нефтегаз Ойл Трейдинг" возобновил работу уже 81 АЗС Glusco под брендом U.GO (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Менее чем через год ООО "Нефтегаз Ойл Трейдинг" превратило неработающие более полутора лет объекты АЗС Glusco в сеть автозаправочных комплексов, которая приносит доход. Общая сумма, которая была привлечена для обеспечения деятельности АЗК - 60 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Как говорится в сообщении, уже возобновлена работа 81 АЗК и 1 нефтебаз. С августа 2022 года и по июль 2023 года было уплачено 289 млн грн обязательных платежей в государственный и местные бюджеты.

В настоящее время задолженность группы компаний Glusco перед "Нафтогазом Ойл Трейдинг" за поставленное на АЗК горючее составляет более 180 млн грн.

"Нефтегаз" также авансировал выплату в 1,55 млн грн Агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА), хотя компания должна была оплатить средства от управления активами только в конце 2023 года.

"Мы будем добросовестно выполнять свои обязательства перед государством и будем делать все возможное, чтобы этот актив работал на его благо. Люди и дальше будут иметь рабочие места, бюджет будет получать налоги, АЗК будут эффективно работать, предлагая украинцам качественное топливо по разумной цене", - отметил директор "Нефтегаз Ойл Трейдинг" Владимир Бычков.

Напомним, правительство передало АЗС Glusco в управление "Нафтогаза" в мае 2022 года. До этого предприятия не работали почти полтора года, деятельность АЗС была остановлена.

Также были накоплены значительные долги по заработной плате перед работниками, по уплате налогов в бюджет, оплате за пользование земельными участками, оплате эксплуатационных расходов, аренде офисных помещений, охране объектов и т.д.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нафтогаз Украины АЗС
NEWS
Во время атаки на Украину ночью ПВО уничтожила все вражеские дроны
Во время атаки на Украину ночью ПВО уничтожила все вражеские дроны
DAILY
Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена