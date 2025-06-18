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Нефть ускорила рост после требования Трампа капитуляции Ирана

Украина, Среда 18 июня 2025 08:19
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Нефть ускорила рост после требования Трампа капитуляции Ирана Фото: Трамп поднял цены на нефть (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть выросли на 4% из-за опасений, что ирано-израильский конфликт может нарушить поставки. Президент Дональд Трамп потребовал от Ирана "безоговорочной капитуляции" и предупредил о возможном ударе по лидеру страны - аятолле Али Хаменеи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Нефть марки Brent стоят 76,70 долларов за баррель, нефть марки West Texas Intermediate - 75,20 за баррель.

Цены на нефть марки Brent выросли примерно на 10 долларов за баррель за последние две недели. На прошлой неделе Израиль начал атаки на Иран Предположения о возможном присоединении США к конфликту усилили опасения по поводу перебоев с поставками на Ближнем Востоке.

Три официальных лица сообщили, что американские военные направляют в регион дополнительные истребители для укрепления своих сил .

"Требование Трампа о "безоговорочной капитуляции" Ирана и угрозы в адрес его верховного лидера сигнализируют о том, что дипломатия невозможна", - заявила Чару Чанана , главный инвестиционный стратег Saxo Markets Ltd. в Сингапуре. "Наихудший сценарий - блокада Ормуза - может резко поднять цены", - добавила она.

Прогноз цен

Аналитики заявили, что рынок в основном обеспокоен перебоями в поставках в Ормузском проливе, через который транспортируется пятая часть мировой морской нефти.

Иран является третьим по величине производителем нефти в ОПЕК, добывая около 3,3 млн баррелей сырой нефти в день, однако свободные мощности производителей в Организации стран-экспортеров нефти и их союзников могут легко покрыть этот объем.

Аналитики Fitch заявили, что ожидают, что премия за геополитический риск в ценах на нефть останется на уровне около 5–10 долларов.

"Существенное нарушение производственной или экспортной инфраструктуры Ирана усилит повышательное давление на цены. Однако даже в маловероятном случае потери всего иранского экспорта, его можно будет заменить резервными мощностями производителей ОПЕК+... около 5,7 млн баррелей в день", - заявили аналитики Fitch в клиентской записке.

Инфраструктура Ирана по экспорту сырой нефти пока не пострадала, и большая часть последствий коснулась судоходства. На Ближнем Востоке производится около трети мировой нефти, и более масштабный конфликт может привести к еще большему росту цен.

Военные действия потрясли мировые рынки, инвесторы искали убежища в таких активах, как золото, а волатильность нефти выросла до трехлетнего максимума. Быстрый спред Brent резко вырос, что свидетельствует об опасениях по поводу сокращения поставок, а опционы стали более оптимистичными, чем после вторжения России в Украину в 2022 году.

Цены на бензин в Украине

Основным фактором, который влияет на цену топлива в Украине, являются мировые цены на нефть, поскольку Украина с начала войны импортирует почти весь объем топлива.

Розничные цены на бензин и дизель в Украине уже выросли после скачка мировых цен.

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