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На початку року хакери атакували комп'ютерні мережі ООН, - Bloomberg

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Четвер 09 вересня 2021 14:53
На початку року хакери атакували комп'ютерні мережі ООН, - Bloomberg Фото: на початку року хакери атакували комп'ютерні мережі ООН (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

На початку 2021 року хакери зламали комп'ютерні мережі ООН і заволоділи великою кількістю даних. Документи можуть бути використані для нападу на агентства міжурядової організації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

По всій видимості, хакери отримали доступ до комп'ютерів ООН, використовуючи вкрадені ім'я користувача і пароль співробітника, куплені в даркнеті.

Дані належали облікового запису у власному програмному забезпеченні ООН для управління проектами під назвою Umoja. Звідти хакери змогли отримати більш глибокий доступ до мережі ООН, за даними компанії Resecurity, яка виявила злом.

Найбільш рання відома дата отримання хакерами доступу до систем ООН - 5 квітня, і станом на 7 серпня вони все ще були активні в мережі.

"Такі організації, як ООН, є цінною метою для кібершпіонажу. Зловмисник здійснив вторгнення з метою компрометації великої кількості користувачів в мережі ООН для подальшого збору довгострокових розвідданих", - заявив головний виконавчий директор Resecurity Джин Ю.

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