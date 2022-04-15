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Після початку війни в Донецькій області залишилися не більше 450 тисяч осіб, - голова ОДА

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Донецька область, П'ятниця 15 квітня 2022 09:19
Після початку війни в Донецькій області залишилися не більше 450 тисяч осіб, - голова ОДА Фото: голова Донецької ОВА Павло Кириленко (facebook.com / pavlokyrylenko )
Автор: Владислав Красінський

Глава Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що в області після війни залишилися не більше 450 осіб. При цьому, за його словами, в Донецькій області проживали понад 1,8 млн жителів.

Про це Кириленко повідомив у інтерв'ю РБК-Україна.

"До повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Донецькій області постійно проживало 1,86 млн осіб. Це без урахування внутрішньо переміщених, які були у нас зареєстровані, але постійно не проживали. Зараз в області на підконтрольній українській владі території не більше 450 тисяч населення, разом з Маріуполем", - повідомив він.

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