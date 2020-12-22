З початку року "Закарпатгаз" замінив понад 8 км підземних газопроводів

Газовий вентиль (УНІАН)

Щороку в рамках плану розвитку підприємства фахівці АТ "Закарпатгаз" замінюють зношені та пошкоджені ділянки підземних газових мереж. Цього року станом на початок грудня замінено понад 8 км газопроводів.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Цими днями газовики завершують роботи у селі Велика Паладь Виноградівського району.

"Було встановлено, що на цій ділянці слід замінити 1,5 км старого зношеного газопроводу, де ми виявили численні витоки. Внесли об’єкт у план розвитку, передбачили кошти і замінили дану частину газопроводу на нову. Наразі у Великій Паладі уже тривають завершальні роботи", — повідомив головний інженер АТ "Закарпатгаз" Віктор Водзінський.

Сьогодні на Закарпатті 7,5 тисяч км газорозподільчих мереж, з яких 170 км експлуатуються понад 40 років. За словами прес-служби, саме їх слід замінювати першочергово. Крім того, газові підземні мережі на Закарпатті знаходяться під додатковим навантаженням. Сейсмологічна активність, систематичні паводки та підвищена кислотність грунтів – це чинники, які призводять до скорочення терміну експлуатації газових мереж та збільшення кількості аварійних ситуацій.

"Витрати на виконання робіт із заміни частини газопроводів, а саме: забезпечення роботи техніки, придбання матеріалів, оплата роботи працівникам, покриваються з тих коштів, які споживачі сплачують за послугу з розподілу газу", - йдеться у повідомленні.

Виявляють витоки за допомогою комплексно-приладового обстеження. За допомогою спеціального обладнання визначають стан труб: чи є пошкодження ізоляційного покриття, яка кількість витоків тощо. Частота перевірок мереж залежить від багатьох факторів: термін їх експлуатації, навантаження, розташування. За словами прес-служби, вчасне виявлення та усунення витоків не тільки запобігає значним втратам енергоресурсу, але й забезпечує безаварійну та безперебійну доставку газу понад 275 тисячам домогосподарств Закарпаття.

"Окрім заміни газопроводів, планом розвитку передбачено й ряд інших робіт. Зокрема, станом на 1 грудня 2020 року, газовики закупили 20 газорозподільчих пунктів шафового типу, замінили на нові понад 2 тисячі комбінованих будинкових регуляторів тиску та майже 6000 побутових лічильників", — повідомив провідний інженер виробничо-технічного відділу АТ "Закарпатгаз" Микола Івасій.