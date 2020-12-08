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З початку року українці сплатили за комуналку майже 30 млрд гривень

Україна, Вівторок 08 грудня 2020 02:00
З початку року українці сплатили за комуналку майже 30 млрд гривень
Фото: квитанції (pexels)
Автор: Даша Харченко

За десять місяців 2020 року українці сплатили за комунальні послуги без урахування газопостачання та електроенергії 28,6 мільярда гривень. До цієї суми входять послуги теплопостачання, холодна та гаряча вода та водовідведення, вивезення побутових відходів, утримання будинків та прибудинкових територій.

Про це повідомляє Мінрегіон в Facebook.

Заступниця міністра розвитку громад і територій України Наталія Хоцянівська додала, що це не означає, що всі українці добросовісно сплачують за спожиті послуги.

"Але це свідчить про те, що частина споживачів розраховуються з боргами за попередні періоди. Приміром, за опалення за цей період було нараховано 24 млрд грн, а сплачено 27 млрд, що на рівні 112, 2%. Тобто за опалення за січень-жовтень українці погасили боргів на 3 млрд грн, що є досить непоганим показником", - розповіла Хоцянівська.

Вона додала, що на початок січня 2020 року заборгованість населення за ці послуги становила майже 30,5 млрд грн.

Раніше повідомлялось, що Кабінет міністрів України пропонує відмовитися від державного регулювання тарифів на комунальні послуги. Такі повноваження передадуть місцевим органам влади. Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повноваження по формуванню тарифів на тепло, гарячу воду, водопостачання і водовідведення повністю передадуть на місця. На сьогодні вони формуються Національною комісією (НКРЕКП).

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