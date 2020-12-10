З початку року "Рівнегаз" повірив понад 22,3 тисяч лічильників газу

Газовий вентиль (dtek.com)

Спільно з представниками ДП "Рівнестандартметрологія" спеціалісти АТ "Рівнегаз" за 11 місяців 2020 року провели повірку 22,3 тисяч побутових лічильників газу. Близько 22% приладів були визнані непридатними через невідповідність вимірювальних характеристик.

Про це повідомляє прес-служба "Рівнегазу".

За результатами роботи у 2020 році понад 5 тисяч лічильників були визнані непридатними до подальшого використання. За словами прес-служби, процедура повірки, передбачена чинним законодавством, дозволяє споживачам отримати достовірний облік газу та забезпечує нарахування за коректні обсяги використаного енергоресурсу.

"За дотриманням строків повірки слідкує Оператор ГРМ. В залежності від вимог заводу-виробника лічильники необхідно повіряти кожні 5-8 років. Однак споживач також повинен стежити за достовірністю обліку газу. Якщо є сумніви чи зауваження до роботи приладу, необхідно звертатися до сервісного центру повірки лічильників, - коментує головний метролог АТ "Рівнегаз" Іван Овчарук.

Також у прес-службі зазначили, що на роботу лічильника можуть впливати різні фактори. Наприклад, зношеність механізмів, тривалий термін та неналежні умови експлуатації, сторонні втручання. З початку 2020 року фахівці “Рівнегазу” зафіксували понад 93 факти втручань в роботу приладів обліку з метою зменшення показань відлікового механізму.

"Нагадаємо, що відповідно до Кодексу газорозподільних систем споживач зобов’язаний забезпечувати збереження та цілісність лічильника газу та пломб на ньому. У випадку виявлення фактів пошкодження приладу обліку з метою несанкціонованого відбору газу порушники будуть зобов’язані оплатити збитки, завдані газорозподільній компанії. Окрім суми збитків, порушнику доведеться сплатити послуги з відключення, відновлення газопостачання та вартість самого лічильника разом із монтажними роботами", - йдеться у повідомленні.