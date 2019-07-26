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З початку року контролери "Сумигазу" зафіксували понад 303 тис. показань лічильників

Новини » Енергетика    26.07.2019 - 13:04
З початку року контролери "Сумигазу" зафіксували понад 303 тис. показань лічильників
Ілюстративне фото (104.ua)

Контрольні показання лічильників знімають не рідше, ніж раз на півроку

АТ "Сумигаз" щомісяця проводить контрольне зняття показань лічильників газу у понад 331 тис. споживачів. У середньому одному контролеру потрібно щомісяця відвідати близько 2 тис. домоволодінь регіону, в яких здійснюється облік газу. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Контрольні показання лічильників знімають не рідше, ніж раз на півроку. Для підтвердження показань фахівці здійснюють фотофіксацію приладів обліку газу на мобільні телефони. Зняття фактичних показань забезпечує достовірність обліку, що в інтересах самих споживачів. Наприклад, якщо споживач допустив помилку, передаючи показники, то розрахунок обсягу газу коригується до фактичних даних.

"Майже всі контрольні показання фіксуються за ініціативи газорозподільної компанії. Тому звертаємось до споживачів з проханням – допускати контролерів до газових лічильників та з розумінням поставитися до необхідності звірки даних. Якщо споживач не допускає контролера до лічильника для зняття показань - це є порушенням. У такому випадку розрахунок оплати за газ проводиться по граничним удвічі більшим нормам, а показання лічильника не враховуються до моменту допуску контролера до приладу обліку", - розповів начальник відділу інспектування АТ "Сумигаз" Людмила Голубенко.

Також у прес-службі повідомили, що від початку року фахівці товариства зняли контрольні показання за заявами 3 тис. клієнтів. Переважна кількість звернень була від споживачів, які передали помилкові показання або несвоєчасно.

"Не лише контролери фіксують показання лічильників газу. Це також може зробити слюсар, майстер або інший працівник газорозподільної компанії, під час ремонту газового обладнання, при знятті лічильника на повірку та ін. Щоб уникнути шахрайства з боку сторонніх осіб, під час візиту фахівця газової компанії, у АТ "Сумигаз" рекомендують вимагати службове посвідчення, яке містить фото та є завірене печаткою підприємства", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі нагадали, що споживачі природного газу повинні щомісяця станом на перше число самостійно фіксувати показання лічильника та впродовж наступних п’яти днів передавати їх газорозподільній компанії.

"Для зручності клієнтів АТ "Сумигаз" розробило сервіси за допомогою яких 1-5 числа можна цілодобово передати показання приладів обліку: у "Особистому кабінеті" на сайті 104.ua; за допомогою чат-боту 7104ua у месенджері Viber; в мобільних додатках 104 Mobile для користувачів смартфонами та 104 Mobile Light для користувачів iPhone", - йдеться у повідомленні.

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