З початку року аварійна служба "Хмельницькгазу" виїжджала на понад 7 тис. викликів

Аварійно-диспетчерська служба (прес-служба "Хмельницькгазу")

В умовах карантину аварійно-диспетчерська служба працює з особливою відповідальністю

Служба екстреного реагування 104 АТ "Хмельницькгаз" з початку року виїжджала до споживачів 7100 раз. За більш 80% заявок виявлені і ліквідовані витоку газу на внутрішньобудинкових системах газопостачання, прилади обліку, а також проведені ремонтно-налагоджувальні роботи.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"У січні-квітні 2020 року аварійно-диспетчерська служба АТ "Хмельницькгаз" здійснила 7,1 тис. виїздів за аварійним заявками споживачів. У тому числі і в самі віддалені сільські населені пункти області. Таким чином, тільки за час карантину - опрацьовано майже 2 тис. дзвінків, серед яких витоку газу склали майже 90%. Серед усіх дзвінків на екстрену службу 104 – найбільше припадає на міста Хмельницький, Славуту і Кам'янець-Подільський", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі відзначили, що в умовах карантину аварійно-диспетчерська служба працює з особливою відповідальністю. АТ "Хмельницькгаз" максимально убезпечив від інфікування як своїх працівників, так і клієнтів, надавши всі необхідні засоби індивідуального захисту. За словами прес-служби, спецавтотранспорт проходить санітарну обробку після кожного виїзду, а аварійники працюють виключно в захисних костюмах, щитках, масках і рукавичках.

"Розуміючи всю відповідальність за безпеку споживачів, особливо в нелегкий час карантину, "Хмельницькгаз" максимально направив зусилля на безперебійну доставку газу та недопущення аварійних ситуацій, - говорить технічний директор Дмитро Дідич. - Навантаження на газорозподільну компанію значно зросло, а коштів з існуючого тарифу на розподіл відчутно не вистачає, особливо на оновлення спецавтомобілів аварійної служби, які давно вичерпали свій ресурс, однак, повинні максимально оперативно дістатися до споживача за десятки кілометрів у найвіддаленіші села області ".

Також у прес-службі відзначили, що в Хмельницькій області цілодобово і без вихідних приймають виклики споживачів, виїжджають і ліквідують витоку, усувають поломки 19 підрозділів аварійно-диспетчерської служби "Хмельницькгазу". Навіть у найвіддаленіші точки аварійна бригада прибуває згідно вимогам - в межах 40 хвилин часу.

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Автор: Мария Тарарыева