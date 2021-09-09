НАБУ завершило розслідування розкрадання газу майже на 200 млн гривень: під суд підуть 6 осіб

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування розкрадання газу на суму 196,8 млн гривень. Під суд підуть шестеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАБУ .

Як встановило слідство, компанія "Аркона Газ-Енергія" отримало за заниженою схемою право на використання надр Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища (Полтавська область). У підсумку державі було завдано збитків на 196,8 млн гривень.

"9 вересня НАБУ і САП відкрили матеріали слідства стороні захисту для ознайомлення", - уточнюється в повідомленні.

У кримінальному провадженні проходить шість підозрюваних, у тому числі:

колишній заступник директора з виробництва, економіки та загальних питань Українського державного геологорозвідувального інституту (УкрДГРІ);

колишня завідувачка сектору геолого-економічної оцінки ресурсної бази нафти УкрДГРІ;

експерт Державної комісії України з запасів корисних копалин (ДКЗ) та директор компанії "НПФ "Проєкт-Нафтогаз";

ексдиректор компанії "Аркона Газ-Енергія";

два інженери компанії "НПФ "Проєкт-Нафтогаз".

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України.

За даними слідства, в період з 2016-го по 2017 рік компанії "НПФ "Проєкт-Нафтогаз" неодноразово зверталася за отриманням дозволу на використання газового родовища. У квітні 2017 року Полтавська обласна рада погодила її надання без проведення аукціону.

"Після цього учасники корупційної схеми розподілили ролі і розробили план щодо заниження суми збору за видачу зазначеного спецдозволу", - зазначили в НАБУ.

Для цього фігуранти використовували неіснуючі показники проєктних виробок газу і конденсату, капітальних вкладень і експлуатаційних витрат, у тому числі амортизаційні відрахування. В результаті початкова ціна дозволу була встановлена на рівні 3,8 млн гривень. При цьому вона повинна була становити 200,6 млн гривень.

У липні 2020 року НАБУ і САП повідомили організаторам корупційної схеми про підозру. Слідство встановлює й інших осіб, причетних до скоєння злочину. Розслідування в цій частині виділені в окреме кримінальне провадження.