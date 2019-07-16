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НАБУ вимагало від НКРЕКП надати листування з адвокатом

Новини » Енергетика    16.07.2019 - 10:00
НАБУ вимагало від НКРЕКП надати листування з адвокатом
Фото: Ірина Одинець (з відкритих джерел)

Оприлюднений відповідний документ

Національною комісією регулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) був отриманий запит від Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), в якому детектив вимагав від НКРЕКП надати копії листування з усіма додатками з 2017-2019 року з адвокатом Іриною Одинець, яка представляє інтереси регулятора з 2017 року в кримінальному провадженні. Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Одинець.

"Ми вже звикли, що детективи НАБУ не є прихильниками дотримання закону. Але хотілося б, щоб вони дотримувалися хоча б елементарних норм кримінального процесу в частині збору доказів і проведення слідчих дій. Це кричуща некомпетентність - некомпетентність людей, які були відібрані в результаті жорсткого багаторівневого конкурсу і за рахунок платників податків отримують зарплату в 15 разів вище мінімальної. Ці люди не знають, або свідомо нехтують вимогами ст.161 КПК України, де міститься пряма заборона про надання доступу до листування або інших форм обміну інформацією між захисником та його клієнтом", - зазначила вона.

На думку адвоката, відсутність протягом 2,5 років розслідування достатніх доказів для доведення справи до суду штовхає детектива до застосування таких незаконних методів збирання доказів і по суті зазіхає на святе право на захист.

"НАБУ настільки захопилось піаром своїх справ, що немає часу на вивчення КПК, вчиняє такі ганебні помилки. Однак це не просто помилка - це пряма спроба тиску на клієнта і адвоката, і це дуже поганий сигнал для України і для наших зарубіжних партнерів", - заявила Одинець.

НАБУ вимагало від НКРЕКП надати листування з адвокатом

НАБУ вимагало від НКРЕКП надати листування з адвокатом

Джерело документа - ukranews.com

Нагадаємо, в березні 2017 року НАБУ початок досудове розслідування щодо дій членів НКРЕКП, які в 2016 році затвердили формулу формування оптової ціни електроенергії "Роттердам+". Згідно з Кримінальним процесуальним кодексом, 18 місяців є максимальним розумним строком для розслідування особливо тяжких справ.

По його закінченню правоохоронні органи зобов'язані закінчити досудове провадження і прийняти рішення або про передачу справи до суду з обвинувальним актом, або про закриття.

30 листопада 2018 року з боку адвоката був подано позов про обмеження до одного місяця строків розслідування детективами НАБУ кримінального провадження за формулою "Роттердам+". За цим позовом у Солом'янському районному суді Києва відбулося чотири засідання. На останнє слухання справи прокурори САП запросили журналістів, щоб створити тиск на суд.

"Замість того, щоб в суді аргументувати необхідність продовження строку, на який їм необхідний, вони вирішили вдатися до допомоги ЗМІ та запросили до суду журналістів. Причому журналісти самі сказали, що їх прокурор запросив. Виглядає це підключення преси з вже прописаною позицією як спроба тиску на суд", - заявила Одинець.

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