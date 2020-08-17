ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

НАБУ не розслідує заяву Корецького щодо тиску на телеканал "Прямий", - Ситник

Київ, Понеділок 17 серпня 2020 17:27
НАБУ не розслідує заяву Корецького щодо тиску на телеканал "Прямий", - Ситник
Фото: Артем Ситник (РБК-Украина)
Автор: РБК-Україна

Заяву передали для розслідування іншому правоохоронному органу

Національне антикорупційне бюро України наразі не розслідує заяву колишнього керівника слідчої групи, начальника третього відділу управління з розслідування кримінальних правопорушень ДБР Олега Корецького, в якій він повідомив про правопорушення з боку очільників ДБР Олександра Соколова та Олександра Бабікова з метою тиску на телеканал "Прямий".

Про це повідомив директор НАБУ Артем Ситник під час підсумкової прес-конференції.

Він зазначив, що заяву передали для розслідування іншому правоохоронному органу.

"Я цю заяву не читав особисто, але наскільки мені доповідали, то там в заяві йде мова нібито про протиправні дії, але прохальна частина щодо злочинів, які нас просять зареєструвати, вони не були підслідні антикорупційному бюро. Тому наскільки я пригадую, ми її направили за належністю. Не в ДБР", - уточнив Артем Ситник.

Нагадаємо, 21 липня Олег Корецький написав заяву до директора НАБУ Артема Ситника про вчинення кримінального правопорушення керівниками ДБР Соколовим і Бабіковим.

У своїй заяві Корецький зазначив, що вони дали незаконну вказівку слідчому підготувати клопотання про проведення обшуків на телеканалі "Прямий" для відшукання і вилучення серверів з метою припинити діяльність телеканалу.

Пізніше Олег Корецький був звільнений з ДБР у зв’язку із "скороченням штату".

Народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Ростислав Павленко наголосив на неприйнятності ситуації, коли "Прямий" знаходиться під ударом влади, через позицію, яку він транслює.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Порошенко ПетроНАБУАртем СытникДБР
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся