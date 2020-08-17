НАБУ не розслідує заяву Корецького щодо тиску на телеканал "Прямий", - Ситник

Фото: Артем Ситник (РБК-Украина)

Заяву передали для розслідування іншому правоохоронному органу

Національне антикорупційне бюро України наразі не розслідує заяву колишнього керівника слідчої групи, начальника третього відділу управління з розслідування кримінальних правопорушень ДБР Олега Корецького, в якій він повідомив про правопорушення з боку очільників ДБР Олександра Соколова та Олександра Бабікова з метою тиску на телеканал "Прямий".

Про це повідомив директор НАБУ Артем Ситник під час підсумкової прес-конференції.

Він зазначив, що заяву передали для розслідування іншому правоохоронному органу.

"Я цю заяву не читав особисто, але наскільки мені доповідали, то там в заяві йде мова нібито про протиправні дії, але прохальна частина щодо злочинів, які нас просять зареєструвати, вони не були підслідні антикорупційному бюро. Тому наскільки я пригадую, ми її направили за належністю. Не в ДБР", - уточнив Артем Ситник.

Нагадаємо, 21 липня Олег Корецький написав заяву до директора НАБУ Артема Ситника про вчинення кримінального правопорушення керівниками ДБР Соколовим і Бабіковим.

У своїй заяві Корецький зазначив, що вони дали незаконну вказівку слідчому підготувати клопотання про проведення обшуків на телеканалі "Прямий" для відшукання і вилучення серверів з метою припинити діяльність телеканалу.

Пізніше Олег Корецький був звільнений з ДБР у зв’язку із "скороченням штату".

Народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Ростислав Павленко наголосив на неприйнятності ситуації, коли "Прямий" знаходиться під ударом влади, через позицію, яку він транслює.