НАБУ розслідує можливу участь НКРЕКП в корупційній схемі на 2 млрд грн, - нардеп

Національне антикорупційне бюро розслідує можливу участь керівництва НКРЕКП в схемі поставок електроенергії для потреб державної компанії "Укрзалізниця" по завищеним цінам, яка завдала держкомпанії збитків на 1,94 млрд грн.

Про це повідомив народний депутат Валентин Наливайченко з посиланням на інформацію НАБУ.

"Наша ТСК отримала повідомлення від НАБУ про розслідування однієї з корупційних схем НКРЕКП, авторами якої є найвищі посадовці комісії. Мова йде про корупційну оборудку щодо завищення цін на електроенергію для державних підприємств, яку наша ТСК викрила минулого року. Жертвою цих махінацій стала державна компанія "Укрзалізниця", - повідомив нардеп.

За його словами, підтверджений детективами НАБУ розмір збитків держкомпанії від цієї схеми за 2019 рік і 9 місяців 2020 року склав 1,944 млрд грн.

"Зараз детективи НАБУ проводять обшуки і допити основних фігурантів справи", - додав Наливайченко.

За даними слідства, наближені до керівництва НКРЕКП компанії отримували від виробників електроенергію по 1,25 грн/кВт годин і в той же самий час продавали її для УЗ по 1,67 грн/кВт година.

"Розпочаті НАБУ й СБУ розслідування корупційних зловживань сьогоднішнього складу регулятора мають бути закінчені! А підозрювані повинні сісти на лаву підсудних", - зазначив Наливайченко.

Інформація Наливайченка підтверджується опублікованими в Єдиному держреєстрі судових рішень ухвалами Вищого антикорупційного суду про надання дозволу на обшуки і інші оперативно-розшукові дії.