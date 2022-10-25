С приближением зимы ситуация в Украине может обостряться, - Пелоси
С каждым днем, как зима будет приближаться, ситуация в Украине может обостряться. Поэтому Конгресс инициирует в ближайшее время новые выплаты в рамках помощи в размере 50 миллиардов долларов на гуманитарную поддержку украинцев, поскольку "на кону сама демократия".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление конгрессмена США Нэнси Пелоси во время Крымской платформы.
"Мы будем оказывать поддержку до победы. Мы видели 12 октября как 143 страны ООН выступили единым фронтом против аннексии территорий Украины. Поддержка будет продолжаться, хотя мы знаем, что с приближением зимы ситуация в Украине может обостряться. Мы можем выступить сейчас с месседжем поддержки со стороны США в пользу Украины", - сказала она.
По ее словам, Конгресс выделял около 60 млрд долларов на гуманитарную поддержку Украины, часть этой суммы была выплачена несколько недель назад и вскоре будут новые выплаты.
"Это ключевой приоритет - обеспечить, чтобы США реагировали на конкретные потребности и запросы Украины, предоставлять дополнительные системы оружия, в том числе РСЗО, и я хочу поблагодарить наше Министерство обороны, которое провело собрание, чтобы мы могли совместно обсудить, как нам обеспечить лучшую поддержку Украины", - констатировала Пелоси.
Она добавила, что Конгресс работает, чтобы привлечь Россию к ответственности, налагая сильные санкции против ее энергетической системы и прекращая нормальные торговые отношения.
"Мы делаем это в двухпартийном формате, потому что это необходимо, и мы знаем, что на кону сама демократия", - резюмировала конгрессмен.
Напомним, что Крымская платформа - это международный формат, который был создан с целью добиться деоккупации Крыма. Первый саммит прошел в прошлом году накануне Дня независимости Украины.
Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба объяснил, в чем важность нынешнего саммита Крымской платформы.
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