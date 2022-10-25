С приближением зимы ситуация в Украине может обостряться, - Пелоси

С каждым днем, как зима будет приближаться, ситуация в Украине может обостряться. Поэтому Конгресс инициирует в ближайшее время новые выплаты в рамках помощи в размере 50 миллиардов долларов на гуманитарную поддержку украинцев, поскольку "на кону сама демократия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление конгрессмена США Нэнси Пелоси во время Крымской платформы .

"Мы будем оказывать поддержку до победы. Мы видели 12 октября как 143 страны ООН выступили единым фронтом против аннексии территорий Украины. Поддержка будет продолжаться, хотя мы знаем, что с приближением зимы ситуация в Украине может обостряться. Мы можем выступить сейчас с месседжем поддержки со стороны США в пользу Украины", - сказала она.

По ее словам, Конгресс выделял около 60 млрд долларов на гуманитарную поддержку Украины, часть этой суммы была выплачена несколько недель назад и вскоре будут новые выплаты.

"Это ключевой приоритет - обеспечить, чтобы США реагировали на конкретные потребности и запросы Украины, предоставлять дополнительные системы оружия, в том числе РСЗО, и я хочу поблагодарить наше Министерство обороны, которое провело собрание, чтобы мы могли совместно обсудить, как нам обеспечить лучшую поддержку Украины", - констатировала Пелоси.

Она добавила, что Конгресс работает, чтобы привлечь Россию к ответственности, налагая сильные санкции против ее энергетической системы и прекращая нормальные торговые отношения.

"Мы делаем это в двухпартийном формате, потому что это необходимо, и мы знаем, что на кону сама демократия", - резюмировала конгрессмен.