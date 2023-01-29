ua ru
Вс, 29 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В МИД Швеции призвали граждан избегать скоплений людей в Турции и назвали причину

Новина українською →
Воскресенье 29 января 2023 04:02
В МИД Швеции призвали граждан избегать скоплений людей в Турции и назвали причину Фото: в МИД Швеции призвали граждан избегать митингов в Турции (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В МИД Швеции предупредили своих граждан в Турции, чтобы они избегали скоплений людей и демонстраций в больших городах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Шведов в Турции просят быть в курсе развития событий и избегать массовых собраний и демонстраций", — говорится в сообщении министерства иностранных дел на странице рекомендаций для шведов за границей.

Согласно заявлению МИД Швеции, В ближайшие дни можно ожидать продолжения демонстраций у посольства в Анкаре и генерального консульства в Стамбуле.

Напомним, в субботу, 21 января, в центре Стокгольма прошел митинг против вступления Швеции в НАТО. Датский ультраправый политик Расмус Палудан, возглавляющий антиисламскую партию Stram Kurs, сжег Коран перед зданием посольства Турции в Стокгольме. Акцию протеста разрешили в Швеции.

После этого турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит ожидать поддержки ее заявки на членство в НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Швеция Турция
NEWS
В НАТО заявили о готовности к прямой конфронтации с Россией
В НАТО заявили о готовности к прямой конфронтации с Россией
DAILY
Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору