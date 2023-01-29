В МИД Швеции призвали граждан избегать скоплений людей в Турции и назвали причину
В МИД Швеции предупредили своих граждан в Турции, чтобы они избегали скоплений людей и демонстраций в больших городах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Шведов в Турции просят быть в курсе развития событий и избегать массовых собраний и демонстраций", — говорится в сообщении министерства иностранных дел на странице рекомендаций для шведов за границей.
Согласно заявлению МИД Швеции, В ближайшие дни можно ожидать продолжения демонстраций у посольства в Анкаре и генерального консульства в Стамбуле.
Напомним, в субботу, 21 января, в центре Стокгольма прошел митинг против вступления Швеции в НАТО. Датский ультраправый политик Расмус Палудан, возглавляющий антиисламскую партию Stram Kurs, сжег Коран перед зданием посольства Турции в Стокгольме. Акцию протеста разрешили в Швеции.
После этого турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит ожидать поддержки ее заявки на членство в НАТО.
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