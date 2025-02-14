В Мюнхене во время конференции по безопасности автомобиль въехал в толпу: есть пострадавшие

В четверг, 13 февраля, в немецком Мюнхене в день открытия конференции по вопросам безопасности, афганский беженец на автомобиле въехал в толпу. В результате инцидента получили ранения по меньшей мере 30 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным правоохранителей, белый автомобиль приблизился к полицейским машинам, которые сопровождали демонстрацию бастующих рабочих, а затем резко увеличил скорость и врезался в людей. Полицейские стреляли в подозреваемого, пока неизвестно, был ли он ранен.

По последним данным полиции, по меньшей мере 30 человек получили ранения, некоторые из них - серьезные.

Правоохранители задержали 24-летнего водителя. По их словам, его мотив непонятен.

"Вероятно, это было нападение", - заявил журналистам премьер-министр Баварии Маркус Зедер.

На запрос агентства Reuters представитель Генпрокуратуры Мюнхена отметил, что подозреваемого звали Фархад Нури. Подозреваемый уже попадал в поле зрения полиции за преступления, связанные с наркотиками и кражами в магазинах.

Его просьба о предоставлении убежища была отклонена, но он не был вынужден покинуть страну по соображениям безопасности в Афганистане.

Версии очевидцев

Прохожий рассказал, что стал свидетелем инцидента из окна соседнего офисного здания. По его словам, белый автомобиль Mini Cooper, проскочил между полицейскими машинами, а затем ускорился.

Другой свидетель видел часть инцидента из другого здания. По ее словам, автомобиль разогнался и сбил нескольких человек в толпе.

Люди проводили забастовку, организованную профсоюзом работников государственного сектора Verdi. Лидер профсоюза Франк Вернеке выразил шок, но сказал, что не имеет никаких подробностей.

Инцидент произошел за несколько часов до того, как международные лидеры, в частности вице-президент США Джей Ди Вэнс и президент Украины Владимир Зеленский, должны были прибыть в город на Мюнхенскую конференцию по вопросам безопасности.

В то же время, министр внутренних дел Баварии не связывает инцидент с Мюнхенской конференцией по безопасности, которая начнется в пятницу.