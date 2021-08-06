"Ми боремося з одними з найгірших пожеж": ЄС закликає до негайних дій заради природи
Комісар Євросоюзу з питань довкілля Віргініюс Сінкявічюс заявив, що лісові пожежі та повені можуть стати новою реальністю. Він закликав до негайних дій заради природи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сінкявічюса в Twitter.
За його словами, світ зараз бореться з одними з найгірших пожеж, які бачили за останні десятиліття.
"Але повені, спека та лісові пожежі цього літа можуть стати нашою новою нормою. Ми повинні запитати себе: чи це той світ, у якому ми хочемо жити? Нам потрібні негайні дії заради природи, поки не пізно", - наголошує Сінкявічюс.
Раніше повідомлялося, що 27 липня у Греції спалахнули лісові пожежі. Температура в окремих регіонах країни сягає позначки 45 градусів.
Втім, масштабні пожежі вирують не лише в Греції, але і в Туреччині, Італії й Албанії. Група реагування на стихійні лиха ЄС обіцяє надіслати пожежників та літаки усім країнами, які наразі борються з лісовими пожежами.