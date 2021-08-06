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"Ми боремося з одними з найгірших пожеж": ЄС закликає до негайних дій заради природи

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П'ятниця 06 серпня 2021 10:40
"Ми боремося з одними з найгірших пожеж": ЄС закликає до негайних дій заради природи Фото: комісар Євросоюзу з питань довкілля Віргініюс Сінкявічюс (europarl/europa.eu)
Автор: Инна Собора

Комісар Євросоюзу з питань довкілля Віргініюс Сінкявічюс заявив, що лісові пожежі та повені можуть стати новою реальністю. Він закликав до негайних дій заради природи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сінкявічюса в Twitter.

За його словами, світ зараз бореться з одними з найгірших пожеж, які бачили за останні десятиліття.

"Але повені, спека та лісові пожежі цього літа можуть стати нашою новою нормою. Ми повинні запитати себе: чи це той світ, у якому ми хочемо жити? Нам потрібні негайні дії заради природи, поки не пізно", - наголошує Сінкявічюс.

Раніше повідомлялося, що 27 липня у Греції спалахнули лісові пожежі. Температура в окремих регіонах країни сягає позначки 45 градусів.

Втім, масштабні пожежі вирують не лише в Греції, але і в Туреччині, Італії й Албанії. Група реагування на стихійні лиха ЄС обіцяє надіслати пожежників та літаки усім країнами, які наразі борються з лісовими пожежами.

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