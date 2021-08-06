"Ми боремося з одними з найгірших пожеж": ЄС закликає до негайних дій заради природи

Комісар Євросоюзу з питань довкілля Віргініюс Сінкявічюс заявив, що лісові пожежі та повені можуть стати новою реальністю. Він закликав до негайних дій заради природи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сінкявічюса в Twitter .

За його словами, світ зараз бореться з одними з найгірших пожеж, які бачили за останні десятиліття.

"Але повені, спека та лісові пожежі цього літа можуть стати нашою новою нормою. Ми повинні запитати себе: чи це той світ, у якому ми хочемо жити? Нам потрібні негайні дії заради природи, поки не пізно", - наголошує Сінкявічюс.