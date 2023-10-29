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В МВД объяснили, как человеку с инвалидностью получить водительское удостоверение

Украина, Воскресенье 29 октября 2023 15:15
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В МВД объяснили, как человеку с инвалидностью получить водительское удостоверение Фото: как лицу с инвалидностью получить водительское удостоверение (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

Услуга по получению водительского удостоверения пользуется спросом среди граждан Украины. Среди желающих управлять автомобилем есть и люди с инвалидностью. Именно поэтому в Украине были созданы автошколы для людей с инвалидностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

В настоящее время в Украине создан ряд "Автошкол для людей с инвалидностью". Общая продолжительность обучения у них - 11 недель. Из них 64 часа - теоретический курс, и 40 часов - практический курс.

Примерная стоимость обучения: 6000 гривен.

Как присоединиться к обучению

Чтобы принять участие в учебе, необходимо пройти 6 этапов:

  • Получить медицинскую справку о пригодности к управлению транспортным средством.
  • Выбрать автошколу для теоретической подготовки и подать документы.
  • Пройти теоретический курс обучения в автошколе. Прослушать курс лекций и получить свидетельство об окончании теоретической подготовки по установленной форме.
  • Сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД.
  • Пройти практическое обучение в автошколе, осуществляющей подготовку людей с инвалидностью.
  • Сдать практический экзамен в сервисном центре МВД и получить водительское удостоверение.

Экзамен сдается в сервисном центре МВД, на транспортном средстве с ручным управлением. Водительское удостоверение получается в том же сервисном центре МВД, где сдается теоретический экзамен.

Напомним, что с начала июля в Украине заработали первые пять автошкол для людей с инвалидностью.

В частности, они функционируют в Киеве, Каменце-Подольском, Кропивницком, Львове и Днепре.

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