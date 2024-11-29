Мечта о 4х4: нужен ли полный привод украинской зимой

Покупая машину суперпопулярного сейчас класса кроссоверов, автомобилист часто хочет видеть ее с полным приводом, то есть со всеми ведущими колесами. Но действительно ли нужна трансмиссия 4х4 человеку, который не погружается в приключения на офроуде, не увлекается охотой и безразлична к рыбалке?

Для начала следует напомнить, что полный привод бывает очень разный. Настоящие внедорожники с механическим подключением всех колес и блокировками дифференциалов сегодня большая редкость. Абсолютное большинство полноприводных машин на улицах – легкие кроссоверы. В них второй мост обычно подключается не через раздатку, а через специальную муфту. Причем автоматически – в начале буксования одного из основных ведущих колес.

На борьбу с настоящим бездорожьем, грязью, снегом, путями и заносами такая трансмиссия не рассчитывается. Реальную помощь от нее можно ожидать в первую очередь в городских условиях, например, когда нужно выехать из нерасчищенной от снега парковки, подняться на скользкую горку или преодолеть песчаный пляж во время воскресного пикника.

Для чего в городе 4х4

Доступный на большинстве современных кроссоверов полный привод справится с выездом из скользких, заснеженных и грязных отрезков пути. лучше моноприводных аналогов чувствуют себя на дороге с обледенелыми путями, скользкими выбоинами, островками отполированного колесами снега.

Что не может полный повод

С другой стороны, не следует ждать от четырех ведущих колес большого чуда. Ведь любой 4х4 – только часть удачи машины на сложных поверхностях. Многое также зависит от водительского мастерства, характеристик шин и самого автомобиля.

Короче говоря, увязнуть на большинстве популярных полноприводных авто так же легко, как и на моноприводном. Отчасти потому, что у многих моделей вторую ось подключает автоматика, которая часто делает это уже после того, как колеса первой оси зарываются в снег или грязь. Отчасти потому, что все возможности полного привода раскрываются только при наличии внедорожных шин. Которые, конечно, на рядовом кроссовере даже не всегда поместятся – и никто из горожан на своих городских авто не использует.

Наконец, еще одно неприятное для владельцев кроссоверов 4х4 обстоятельство – та же муфта, которая вместо механической раздатки подключает вторую ведущую ось. Большинство этих устройств не рассчитаны на долгую работу и отключаются, перегреваясь, уже после 10-15 минут борьбы с заносами или грязными путями. То есть выходит, что снежное или другое препятствие должно быть буквально в физическом смысле кратким.

Как использовать полный привод по полной

Но в конце должны заступиться за автомобили с 4х4. Как уже упоминалось выше, их успех в сложных дорожных условиях зависит от действий водителя. Следовательно, вам следует изучить заводской мануал и усвоить алгоритмы работы вашей трансмиссии.

В частности, разберитесь с режимами полного привода, которых часто бывает несколько: с автоматическим подключением второй оси и с принудительным, жестким подключением, с имитациями межколесных блокировок дифференциалов и т.д. Было бы хорошо попрактиковаться в управлении машиной в разных режимах на соответствующих поверхностях – но для этого нужно найти безопасное место.

Если коротко

Итак, резюме простое: даже в городе лишним полный повод не будет. Тем более зимой. Но, во-первых, имейте в виду, что в большинстве конструкций ваш 4х4 будет достаточно ограничен по возможностям и мало чем поможет в настоящих сугробах или в реальной грязи. А во-вторых, если бюджет не позволяет, без такого полного повода в городе можно обойтись – если научиться правильно ездить по льду и снегу и использовать качественные зимние шины арктического типа.