Розробник браузера Mozilla Firefox прибрав російський пошуковик “Яндекс” зі свого браузера. Повністю видалив його з навігаційної панелі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал колишнього топменеджера "Яндекса" Григорія Бакунова.

"Firefox щойно прибрав пошук у "Яндексі" з навігаційного бару. Пошук за замовчуванням замінено на Google, "Яндекс" прибраний навіть із вікна вибору пошуку в налаштуваннях", - написав Бакунов.

Бакунов вважає, що пошуковий прибрали саме з ініціативи компанії Mozilla Corporation.

Фото: Mozilla Firefox прибрала російський пошуковик "Яндекс" з налаштувань (t.me/addmeto)