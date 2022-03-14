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Mozilla Firefox прибрала російський пошуковик "Яндекс" з налаштувань

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Понеділок 14 березня 2022 15:40
Mozilla Firefox прибрала російський пошуковик "Яндекс" з налаштувань Фото: Mozilla Firefox прибрала російський пошуковик "Яндекс" з налаштувань (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Розробник браузера Mozilla Firefox прибрав російський пошуковик “Яндекс” зі свого браузера. Повністю видалив його з навігаційної панелі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал колишнього топменеджера "Яндекса" Григорія Бакунова.

"Firefox щойно прибрав пошук у "Яндексі" з навігаційного бару. Пошук за замовчуванням замінено на Google, "Яндекс" прибраний навіть із вікна вибору пошуку в налаштуваннях", - написав Бакунов.

Бакунов вважає, що пошуковий прибрали саме з ініціативи компанії Mozilla Corporation.

Mozilla Firefox прибрала російський пошуковик &quot;Яндекс&quot; з налаштувань

Фото: Mozilla Firefox прибрала російський пошуковик "Яндекс" з налаштувань (t.me/addmeto)

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