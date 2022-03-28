Не можемо підтвердити, що по Житомиру завдали ракетних ударів, - мер міста

Міський голова Житомира Сергій Сухомлин повідомив, що поки немає підтвердження про те, що по Житомиру був нанесений бомбовий, або ракетний авіаудар. Є ймовірність роботи українських сил ППО.

"Житомиряни прокинулися від того, що у них ледь вікна не вилетіли. Так, були два вибухи за межами Житомира. Не буду поки говорити, де саме. Але в самому Житомирі поки не підтверджено, що був нанесений ракетний або бомбовий удар", - зазначив Сухомлин.

Він також припустив, що вибухи могли стати результатом роботи українських сил протиповітряної оборони. Мер міста також закликав дотримуватися правил поведінки при повітряній тривозі.