Минздрав предложил источник денег на льготные пенсии медикам

Министерство здравоохранения разработало проект закона по определению источников финансирования льготных пенсий работников учреждений здравоохранения. Предлагается направлять на эти цілі средства из государственного бюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона, размещенный для обсуждения на сайте ФПУ .

Проект разработан с целью определения источника покрытия расходов государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, которые заключили с Национальной службой здоровья Украины договор о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий, на возмещение льготных пенсий.

Обоснование проекта

Как отмечается в пояснительной записке, учреждения здравоохранения возмещают Пенсионному фонду Украины расходы по выплате и доставке пенсий по возрасту, назначенным на льготных условиях до достижения пенсионного возраста медицинским работникам учреждений здравоохранения.

При этом при расчете стоимости предоставления услуги по медицинскому обслуживанию не учитываются расходы по возмещению учреждением здравоохранения расходов на выплату и доставку пенсий, назначенных на льготных условиях.

В течение 2021-2023 годов возмещено Пенсионному фонду Украины таких расходов на общую сумму почти 600 млн гривен.

"Итак, по выводам аудиторского отчета отсутствие определенного законодательством единого источника покрытия расходов учреждений здравоохранения на возмещение льготных пенсий вынуждает учреждения, учредители которых не выделяют из своих бюджетов средств на покрытие этих расходов, направлять полученные от НСЗУ средства на эти цели, что приводит до отвлечения финансовых ресурсов на финансовое обеспечение расходов, не связанных с предоставлением медицинских услуг, и может повлиять на эффективность и качество выполнения услуг по программе медицинских гарантий", - говорится в документе.

В последние годы существует проблемный вопрос о необходимости в значительных расходах учреждений здравоохранения для перечисления средств Пенсионному фонду Украины по возмещению льготных пенсий. Такая ситуация создает финансовые трудности в учреждениях здравоохранения, не позволяет направлять средства на оплату труда, отмечают авторы проекта.

На сегодняшний день возмещение Пенсионного фонда Украины расходов на выплату и доставку льготных пенсий работникам учреждений здравоохранения осуществляется за счет поступлений от программы медицинских гарантий, платных услуг и региональных программ развития и поддержки коммунальных учреждений здравоохранения.

Проектом предлагается, что покрытие расходов Пенсионного фонда на выплату и доставку пенсий по возрасту, назначенным медикам на льготных условиях, осуществляется за счет средств государственного бюджета Украины.