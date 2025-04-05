Минздрав обещает доставку лекарств по почте вместо аптек, но операторы указали на проблемы

Новые правила регулирования фармрынка могут привести к закрытию аптек, прежде всего речь идет о селах и прифронтовых районах. Некоторые сети начали закрывать убыточные аптеки, потому что содержать их больше не могут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью УНН .

В то же время почтовые операторы, на которых надеется Минздрав, откровенно говорят, что не уверены в наличии необходимых ресурсов для замены аптек.

Представители малого бизнеса, в свою очередь, заявляют о невозможности работать из-за расходов на логистику, аренду, коммунальные платежи, обучение фармацевтов и другие расходы, из-за уменьшения наценок на препараты. Под угрозой оказалось около 1200 малых аптек-ФЛП.

В Министерстве здравоохранения Украины уверяют, что ситуация с аптеками контролируемая и они делают все возможное, чтобы аптечная сеть в регионах не исчезла.

В частности, министр здравоохранения Виктор Ляшко по данным издания, отметил, что даже если аптеки в прифронтовых населенных пунктах закроются, люди не останутся без лекарств и смогут их получать "Укрпочтой" и "Новой почтой".

Минздрав также сообщил, что сейчас в 16 областях Украины работает 29 мобильных аптек. Кроме того, "Укрпочта" уже получила лицензию на доставку лекарств, и проект "Лекарства Укрпочтой" уже запустили по всей стране - включая прифронтовые регионы и территории, где ведутся активные боевые действия.

В "Укрпочте" подтвердили, что доставляют лекарства по всей Украине, включая прифронтовые районы. Но отметили, что стоит учесть, что заказ привозят не домой пациентам, а в стационарные почтовые отделения или передвижные почтовые отделения, которые ездят по согласованным с военными маршрутам.

Сейчас у "Укрпочты" есть две аптеки - в Киеве и в Киевской области, а также склад в области. Именно оттуда отправляют все заказанные лекарства в разные регионы страны.

"Доставка занимает до 3 дней с даты отправки. Также учитывается график работы передвижных отделений, которые доставляют лекарства (и не только) в села, в которых стационарные отделения "Укрпочты" отсутствуют", - рассказали в пресс-службе компании.

Кроме того, в "Укрпочте" признают, что не могут доставлять те лекарства, которые требуют специальных условий хранения - например, охлаждения или в случае необходимости поддержания контролируемой температуры от +2 до +8 С.

В свою очередь "Новая почта" сообщила, что с 2020 года доставляет лекарства по всей Украине, включая прифронтовые населенные пункты. Но в компании предостерегают, что доставка на эти территории может усложняться из-за обстрелов и других угроз безопасности.

"В случае потери аптечной инфраструктуры на прифронтовых территориях мы будем доставлять лекарства на отделения или адресной доставкой, как обычные посылки. Но заменить функции аптек "Новая почта" не сможет, ведь наша компания является логистическим оператором, который занимается доставкой медикаментов, а не их продажей", - подчеркнули в компании.

Аналогично "Укрпочте", "Новая почта" не перевозит препараты, требующие хранения при специальной температуре - таких услуг у компании просто нет.