В Москве вспыхнул мощный пожар на мусорном заводе (видео)

Масштабный пожар вспыхнул сегодня, 22 июня, в Москве. Там загорелся мусороперерабатывающий завод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Пожар вспыхнул в районе Чертаново на юге Москвы. Возгорание возникло на территории мусороперерабатывающего комплекса.

По данным российского МЧС, площадь пожара - 900 квадратных метров. К тушению даже привлекли вертолеты.

Местные жители в соцсетях пишут, что черный дым виден в разных районах российской столицы.

Пожары в России

Напомним, на территории России в последнее время фиксируется большое количество пожаров, в том числе и в Москве.

Так, 19 июня в российской столице горел ремонтно-механический завод, а в тот же день вечером в центре Москвы вспыхнул пожар на стройке.

Кроме того, днем ранее в Брянске вспыхнул огонь не территории строящегося военного госпиталя для ветеранов.

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