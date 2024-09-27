Москва решила противостоять климатической повестке Запада газом и ядерной энергетикой

Россия будет преследовать собственные цели, связанные с климатом, и выдвигать собственные предложения по борьбе с глобальным потеплением в качестве альтернативы повестке дня, продвигаемой Западом.

Об этом заявил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как отмечает агентство, заявления чиновника могут стать предвестником потенциальных столкновений на климатическом саммите ООН COP29, который должен состояться в ноябре в Азербайджане.

Отношения между Россией и Западом находятся на самом низком уровне за последние десятилетия из-за вторжения в Украину, и у них имеются разногласия по многим вопросам, включая климат.

Россия, обладающая крупнейшими в мире запасами природного газа, работает над новой энергетической стратегией до 2050 года.

"В нашей энергетической стратегии мы учтем те (климатические) меры, которые не окажут существенного давления на наш потенциал развития, и мы будем призывать дружественные страны делать то же самое", - заявил Сорокин на энергетической конференции.

Он сказал, что энергоэффективность имеет большой потенциал как способ решения климатического кризиса.

"В России у нас потенциал энергосбережения составляет 20-30%. Это конструктивный способ сократить выбросы, а не захламлять все ветряками и солнечными батареями. Некоторые из реалистичных мер - это использование чистых ресурсов, которые у нас есть. Например, газа, ядерной энергии или гидроэнергии", - сказал Сорокин.

Россия часто заявляла, что использование природного газа якобы полностью совместимо с глобальными целями по борьбе с изменением климата, и заявляла, что он должен оставаться ключевым элементом энергопотребления.

Климатологи утверждают, что рост добычи природного газа, в основном метана, становится одним из основных факторов изменения климата, и что планы по расширению отрасли могут помешать усилиям по ограничению выбросов парниковых газов.

Международное энергетическое агентство предупредило, что разработка новых ископаемых видов топлива невозможна, если мир хочет оставаться в пределах повышения на 1,5 градусов от доиндустриальных температур, что было подтверждено странами на переговорах по климату Cop26 в Глазго.

Конференция ООН по климату СОР29 пройдет с 11 по 24 ноября в г. Баку, Азербайджан. Ключевыми темами на повестке дня станут справедливый энергетический переход, технологические инновации в энергетике и образование для новых поколений, включая инициативы по поддержке инициатив молодежи в борьбе с изменением климата.