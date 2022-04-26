Москва пригрозила Британії "відповіддю" за підтримку права України атакувати Росію

Москва пригрозила Британії "пропорційною відповіддю" за підтримку права України атакувати Росію. Міністерство оборони РФ заявило, що має високоточну зброю для нанесення ударів у відповідь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Пряме провокування Лондоном України на такі дії, якщо такі дії будуть здійснені, негайно призведе до нашої пропорційної відповіді", - цитує агентство заяву російського Міноборони.

Там додали, що Збройні Сили країни перебувають у цілодобовій готовності до нанесення ударів у відповідь "високоточною" зброєю великої дальності по центрах прийняття рішень у Києві.

У Міноборони РФ також заявили, що в разі нанесення таких ударів не будуть братися до уваги знаходження в цих центрах представників західних країн.