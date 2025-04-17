Москва хочет использовать захваченную американскую компанию для снабжения армии, - Reuters

Американскую компанию, захваченной Кремлем, намерены использовать для поставок продовольствия российской армии. Это может поставить под угрозу потепление отношений Москвы с США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Пока США и Кремль ведут переговоры о прекращении войны против Украины, производитель консервов "Главпродукт", единственная американская компания, взятая под контроль государства, оказался под прицелом.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что его рассмотрение станет частью разговора о перезагрузке отношений между США и Россией.

Согласно письму нового руководства "Главпродукта" на имя генерального прокурора России, с которым ознакомилось агентство Reuters, изъятие было необходимо для обеспечения стабильного производства, в том числе для будущих поставок в Национальную гвардию и Министерство обороны.

В настоящее время "Главпродукт" находится под контролем Росимущества, поскольку был изъят у проживающего в Лос-Анджелесе Леонида Смирнова.

Российская прокуратура обвинила Смирнова и подконтрольные ему компании в выводе из России в период с 2022 по 2024 год около 17 млн долларов.

Кто выиграет от конфискации

Письмо, с которым ознакомилось агентство Reuters, проливает свет на то, кто мог бы выиграть от экспроприации. В нем говорится, что Росимущество назначило нового генерального директора "Главпродукта" по просьбе производителя продуктов питания "Дружба народов".

Согласно пресс-релизу за 2018 год, "Дружба народов" была единственным поставщиком для Национальной гвардии России в 2019-2020 годах.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что "Главпродукт" ранее никогда не осуществлял поставок для российской армии.

Расследование, проведенное в 2018 году Фондом борьбы с коррупцией покойного оппозиционного политика Алексея Навального, показало, что тогдашний президент Дмитрий Медведев в 2017 году подписал указ о том, что "Дружба народов" стала единственным поставщиком Национальной гвардии.

Информация о владельцах "Дружбы народов" засекречена, однако в 2022 году стало известно, что структуры, связанные с агрохолдингом "Агрокомплекс имени Ткачева", приобрели "Дружбу народов". Согласно отчетам независимого аудита компании за 2025 год, с которыми ознакомилось агентство Reuters, конечным владельцем холдинга является Александр Ткачев.

Ткачев, в отношении которого в 2014 году Евросоюз ввел санкции за поддержку оккупации Крыма Москвой, в следующем году был назначен министром сельского хозяйства России и является председателем совета директоров холдинговой компании, следует из документов.

Конфискация западных компаний

Около десятка европейских компаний лишились своих российских дочерних предприятий по указу Владимира Путина, включая датскую пивоваренную компанию Carlsberg и финскую коммунальную компанию Fortum, а Кремль предупредил о новых случаях ареста активов.

В Москве ожидали, что вторжение на Украину станет быстрой операцией, но война растянулась на более чем три года, в результате чего Россия увеличила расходы на оборону и обеспечила более жесткий контроль над стратегическими активами.