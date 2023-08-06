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В Московской области вспыхнул мощный пожар на фабрике (видео)

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Москва, Воскресенье 06 августа 2023 14:29
В Московской области вспыхнул мощный пожар на фабрике (видео) Фото: в Московской области загорелся мощный пожар (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Масштабный пожар вспыхнул в Московской области РФ в воскресенье, 6 августа. Огонь охватил местную фабрику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Mash.

Известно, что пожар возник на фабрике "Леко" в Дмитровском районе Московской области. Компания занимается созданием спортивных продуктов.

По информации российских СМИ, пожар охватил 500 квадратных метров. Предварительно пострадавших нет.

На опубликованных кадрах заметно, что пожар достаточно мощный. Столб черного дыма поднимается в воздух на десятки метров.

Пожары в России

Следует отметить, что на территории России в последнее время фиксируют большое количество пожаров, в том числе как в Москве, так и в отдаленных регионах.

Так, недавно в российской столице горел ремонтно-механический завод, а в тот же день вечером в центре Москвы вспыхнул пожар на строительстве. Несколькими днями позже в Москве произошел мощный пожар на мусорном заводе.

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