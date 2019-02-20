Москалькова попросить президента України передати двох росіян відбувати покарання в РФ

Фото: Тетяна Москалькова (Kremlin.ru)

Москалькова має намір звернеться до президента з питання ув'язнених Одинцова і Баранова

Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова хоче звернутися до президента України з проханням передати двох громадян Росії, засуджених на території України, відбувати покарання в Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росСМИ.

"Я планую звернутися до президента після виборів з проханням передати для відбування покарання в Росії укладених Одинцова і Баранова", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше представник уповноваженого Верховної ради з прав людини Михайло Чаплига заявив, що українських політв'язнів Романа Сущенко та Олега Сенцова можуть обміняти на кримських дезертирів Олександра Баранова та Максима Одинцова.

Кримські дезертири потрапили на підконтрольну територію в Україні 2016 році, щоб купити українські документи для отримання офіцерських звань в російській армії. Їх затримали 20 листопада 2016 року на адміністративному кордоні з Кримом.

Пізніше СБУ опублікувало відео, на якому видно, що колишні українські військові приїхали на пропускний пункт "Чонгар", щоб отримати документи від кур'єра. Співробітники СБУ відстежили переміщення кур'єра і з'ясували місцезнаходження військових.

Баранова і Одинцова в Україні засудили до 13 і 14 років позбавлення волі відповідно.

У свою чергу президент РФ Володимир Путін заявляв, що затримання кримських дезертирів може обернутися проти України.