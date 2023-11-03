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Морской коридор в действии: в Украину идет импорт, а ставки страхования снижаются

Пятница 03 ноября 2023 14:41
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Морской коридор в действии: в Украину идет импорт, а ставки страхования снижаются Фото: морской коридор в действии (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Временным коридором из украинских портов уже не только отгружаются экспортные грузы, но и импортные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука.

По его словам, для начала работы коридора, установленного ВСУ, нужно было решить вопрос "первого пробного шара".

"То есть самые смелые ушли, несмотря на то, что были достаточно высокие ставки по страхованию - примерно 5% от стоимости судна груза. Но нашлись смельчаки, и сейчас уже более 70 судов западнее, я думаю, уже ближе к 80, и почти 60 уже на выход. Соответственно люди поверили, что страховые ставки стали существенно падать. И, кроме того, этот канал уже превратился не только в экспортный, но и в экспортно-импортный, что тоже важно", - сказал спикер.

Он также подчеркнул, что Военно-морские силы ВСУ прилагают максимум усилий для обеспечения безопасности работы коридора.

"Мы будем и дальше делать все возможное для того, чтобы он расширялся. И мы потихоньку приближаемся к отметке в 1,5 млн т. Это достаточно много уже", - отметил Дмитрий Плетенчук.

Как известно, украинский морской коридор был открыт благодаря усилиям Министерства инфраструктуры и ВСУ.

В то же время, эксперты и участники рынка отмечают: для того, чтобы нарастить объем экспорта новым коридором, необходимо усилить ПВО в портах.

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