Морской экспорт будет больше, если удастся обеспечить страхование, - GMK Center

Полгода работы морского коридора показали, что украинские экспортеры АПК и ГМК вполне могут рассчитывать на скорую отправку грузов через порты "Большой Одессы". В то же время проблема ограниченной пропускной способности железнодорожной и припортовой инфраструктуры, а также страхования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на GMK Center.

"В настоящее время украинские морские порты загружены не на полную мощность и способны увеличить экспортную перевалку, ключевыми проблемами остается безопасность и увеличение пропускной способности железнодорожной инфраструктуры. Также важно расширение использования механизма страхования грузоперевозок морским коридором", - говорится в материале.

Несмотря на ракетную опасность, объемы экспорта морским коридором увеличиваются. И это сразу проявило проблему с пропускной способностью УЗ: на железнодорожных станциях возле портов "Одесса" и "Черноморск" пробка из вагонов в ноябре-декабре прошлого года варьировалась в диапазоне 1,5-2,7 тыс. и 2,6-3, 6 тыс. ед. в соответствии. Время ожидания вагонов на выгрузку составило в среднем 5-7 дней, указывают аналитики.

"Накопление вагонов на припортовых станциях было вызвано ограниченной пропускной способностью инфраструктуры УЗ и, как следствие, перегруженностью на морпорты. Кроме того, во время воздушной тревоги перевалка грузов судов прекращается, поэтому продолжительность загрузки в среднем выросла на 30%", - объясняют в GMK Center.

Вопрос со страхованием также только начал решаться, указывают в Центре: только в последние дни января среди всех судов, двигающихся в порты Большой Одессы, было судно, которое было застраховано от военных рисков благодаря страховке UNITY, созданной украинским правительством вместе с пулом страховых компаний на главе из Ascot.

"Стоимость страховки составила 0,75% стоимости судна. Еще более десятка заявок на получение страховки находятся в работе. Нормализация страхового рынка в торговле является краеугольным элементом возобновления экспорта продукции с добавленной стоимостью. Поэтому для нас так важно, что страхование становится более доступным и уже фактически используется для экспорта украинской продукции", - цитирует издание Юлию Свириденко, первого вице-премьер-министра, министра экономики Украины.