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Монастирський прокоментував сутички на акції під Офісом президента

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Київ, Субота 14 серпня 2021 17:51
Монастирський прокоментував сутички на акції під Офісом президента Фото: Денис Монастирський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що Конституція гарантує право громадян на мирний протест. Однак, будь-які насильницькі дії, як щодо інших учасників мирного зібрання, так і щодо правоохоронців, не залишаться безкарними.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву міністра у Facebook.

"Для забезпечення безпеки як мітингувальників, так і правоохоронців, було прийнято рішення проводити поверхневу перевірку на предмет відсутності небезпечних для життя та здоров’я предметів - зброї, вибухових пристроїв, легкозаймистих речовин тощо", - повідомив міністр.

Однак мітингарі відмовилися проходити таку перевірку, і замість того, щоб виконати законні вимоги поліції, почали проривати кордони правоохоронців, в результаті чого 8 правоохоронців отримали травми та опіки, додав Монастирський.

За фактом нанесення тілесних ушкодження співробітникам поліції розпочато кримінальне провадження. Винні особи будуть притягнені до відповідальності, встановленої законом.

"Кожен громадянин може реалізувати своє конституційне право на участь у мирних та безпечних мітингах, але без бійок та кровопролиття. Будь-які насильницькі дії, як щодо інших учасників мирного зібрання, так і щодо правоохоронців, не залишаться безкарними", - зазначив глава МВС.

Конституція гарантує право громадян на мирний протест. Поліція та Національна гвардія сьогодні зробили все можливе...

Posted by Денис Монастирський on Saturday, August 14, 2021

Нагадаємо, 7 серпня лідер "Нацкорпусу" Андрій Білецький закликав усіх виходити на підтримку затриманих активістів.

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