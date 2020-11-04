МОН розповіло, чи будуть подвійні зимові канікули

Фото: школярі у масках (УНІАН)

Міністерство освіти та науки України не ухвалювало жодних рішень про подвійні зимові канікули. Жодних офіційних листів з рекомендаціями щодо цього питання міністерство також не надсилало.

Про це повідомляє прес-служба МОН.

Як пояснили в міністерстві, освітній процес в українських закладах освіти організовується відповідно до законів та освітньої програми закладу. Керівники закладів освіти мають право самостійно визначати дати канікул.

"А в період карантину через COVID-19 в Україні для безпеки учнів та працівників шкіл канікулярний період може бути скоригований відповідно до епідеміологічної ситуації", - зазначили в МОН.

У міністерстві додали, що тривалість канікул, не враховуючи літніх, не повинна перевищувати 30 днів.

"Інформація щодо встановлення у 2020/2021 н.р. зимових канікул в період із 28 грудня 2020 року до 10 січня 2021 року та з 15 до 21 лютого 2021 року є недостовірною", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, школи Харкова та Харківської області, які потрапили до "червоної зони", після осінніх канікул перевели на дистанційне навчання.

Також дистанційне навчання запровадили у школах Сум, які потрапили до "червоної зони" карантину.