МОН анонсувало зміни у підході до відбору шкільних підручників

Міністерство освіти і науки вирішило переглянути чинну систему експертизи шкільних підручників. На таке рішення пішли через помилки та недоречний контент у нових шкільних підручниках.
Про це повідомляє прес-служба Міносвіти.
У МОН цілком поділяють занепокоєність громадськості, тому вирішили змінити підходи до відбору шкільних підручників. Міністерство провело аналіз та встановило чинники, які призвели до критичної ситуації:
"Також зауважимо, що мають місце факти недобросовісного виконання зобов’язань деякими видавництвами, які допускають до видання неякісно вичитані підручники. Тому МОН пропонуватиме підвищити рівень відповідальності видавництв щодо якісної підготовки підручників", - додали у відомстві.
Нагадаємо, раніше в МОН назвали декілька аргументів для введення шкільного навчання з 5 років. МОН обговорює таку можливість з громадськістю.