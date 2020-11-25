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МОН анонсувало зміни у підході до відбору шкільних підручників

Київ, Середа 25 листопада 2020 22:12
МОН анонсувало зміни у підході до відбору шкільних підручників
Фото: дитина з підручником (УНІАН)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство освіти і науки вирішило переглянути чинну систему експертизи шкільних підручників. На таке рішення пішли через помилки та недоречний контент у нових шкільних підручниках.

Про це повідомляє прес-служба Міносвіти.

У МОН цілком поділяють занепокоєність громадськості, тому вирішили змінити підходи до відбору шкільних підручників. Міністерство провело аналіз та встановило чинники, які призвели до критичної ситуації:

  • автори й видавництва не встигають якісно підготувати та відредагувати свої підручники;
  • підручники впроваджуються без належної їх апробації;
  • відповідно до чинного порядку конкурсу, автори подають частину матеріалів підручника у видавничій верстці, а частину - в рукописі, що не дозволяє цілісно оцінити майбутнє видання;
  • стислі терміни вибору підручників педагогічними працівниками й закладами загальної середньої освіти.

"Також зауважимо, що мають місце факти недобросовісного виконання зобов’язань деякими видавництвами, які допускають до видання неякісно вичитані підручники. Тому МОН пропонуватиме підвищити рівень відповідальності видавництв щодо якісної підготовки підручників", - додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше в МОН назвали декілька аргументів для введення шкільного навчання з 5 років. МОН обговорює таку можливість з громадськістю.

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