ua ru
Пт, 16 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Молдове предупредили об угрозе вспышки холеры после подрыва Каховской ГЭС

Новина українською →
Кишинев, Пятница 16 июня 2023 10:51
В Молдове предупредили об угрозе вспышки холеры после подрыва Каховской ГЭС Фото: в Молдове предупредили об угрозе вспышки холеры (pixabay com)
Автор: Наталья Юрченко

Жителей Молдовы предупредили об угрозе холеры после подрыва российскими Каховской ГЭС. Пока случаев болезни не зафиксировано

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.

Национальное агентство общественного здоровья Молдовы (ANSP) заявило, что после прорыва дамбы Каховского водохранилища и затопления огромной территории в воду попало много опасных веществ.

Это, как утверждает ANSP, повышает риск вспышки заболеваний, которые могут передаваться через воду. Речь идет о кишечных инфекциях, гепатите, ботулизме, холере и даже сибирской язве, а также тех, которые могут переносить грызуны - лептоспироз и туляремию.

При этом агентство отмечает, что внимательно следит за эпидемиологической ситуацией в Молдове и Украине. Специалисты не зафиксировали ни одного случая заболеваний.

"В то же время из-за интенсивной миграции населения сохраняется риск завоза в Молдову холеры и других заболеваний", - говорится в сообщении.

Подрыв Каховской ГЭС

После подрыва дамбы Каховского водохранилища часть территорий Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей была затоплена.

Жителей пострадавших регионов призывали быть осторожными и не употреблять поверхностную воду. Минздрав рекомендует пить только бутилированную воду, даже для мытья овощей и фруктов.

Кроме того, жителям запретили купаться, ловить и употреблять в пищу рыбу, поскольку она может быть опасной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Молдова Эпидемия
NEWS
ВСУ закрепляются на занятых рубежах в районе Угледара, - Генштаб
ВСУ закрепляются на занятых рубежах в районе Угледара, - Генштаб
DAILY
Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом