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В Молдові ввели 7 тисяч прострочених вакцин: як це сталося

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Четвер 16 грудня 2021 19:00
В Молдові ввели 7 тисяч прострочених вакцин: як це сталося Фото: в Молдові ввели 7 тисяч прострочених вакцин (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Молдові Рахункова палата провела перевірку управління процесом вакцинації в країні й виявила масу порушень. Виявилося, що в країні щепили 7 тисяч прострочених вакцин.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

Станом на сьогодні в країні повний курс вакцинації пройшли 27,3% населення.

Згідно зі звітом рахункової палати, в кожному флаконі вакцини міститься близько 5-12 доз, у зв’язку з чим уряд одразу прохав перед розкриттям флакона набирати потрібну кількість людей. Втім, після того, як в країні з’явилося достатньо вакцин - упаковку дозволили відкривати й для уколу однієї дози.

"Таким чином дозволені втрати становили до 80%-90%. Відсутність обліку та підрахунку втрат вакцин створює невизначеність при підрахунку реальної кількості використаних та невикористаних доз", — зазначається у звіті.

Виявилося, що 11 тисяч вакцин втратили свій термін придатності через те, що їх не використали. Також аудитори відзначили, що 2579 людей щепилися поза чергою, а 7 тисяч осіб отримали прострочені вакцини.

Зокрема, 71,2 тисячі сертифікатів викликають підозру в їхній правдивості.

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Молдова Вакцинація
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