У Молдові піднімуть ціну на газ для населення після підписання контракту з "Газпромом"
Тарифи на газ для населення Молдови зростуть після укладення контракту з російським "Газпромом". Серед причин підвищення влади країни називають нові умови договору і ситуацію на ринку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.
"Тарифи збільшаться, враховуючи нові умови на ринку. Вони виростуть з двох причин. З одного боку, ми почали купувати газ за вищою ціною. По-друге, виріс курс долара стосовно лея", - цитує видання віцепрем'єр-міністра Молдови Андрія Спину.
За його словами, "Молдовагаз" найближчим часом направить пакет документів в Національне агентство з регулювання в енергетиці для приведення тарифів у відповідність з умовами нового контракту, підписаного з"Газпромом".
Як підкреслив Спину, тарифи зміняться вже в листопаді. При цьому він зазначив, що уряд розробить заходи компенсації підвищення тарифів для населення.
У жовтні ціни на газ для населення становили 4,2 лея (6 гривень) за кубічний метр газу, зазначає видання.
Нагадаємо, 29 жовтня Молдова пописала з "Газпромом" п'ятирічний контракт на постачання газу на підставі формули ціни, запропонованої Кишиневом.
Відзначимо, умови договору не розкриваються, проте ряд ЗМІ, з посиланням на джерела, повідомили, що в листопаді Молдова буде закуповувати газ у Росії по 450 доларів за тисячу кубометрів.
Як повідомляло РБК-Україна, з 1 листопада у Молдову почалося постачання російського газу в рамках нового контракту з "Газпромом".